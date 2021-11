Nos habéis preguntado en el Whatsapp de VerificaRTVE por una cadena de mensajes que alerta sobre “el nuevo virus Covid Delta” con el que “no hay tos, ni fiebre” y que no se detecta bien con los test nasofaríngeos. Es un texto que contiene varias afirmaciones falsas sobre los síntomas y las características de esta variante. Te lo explicamos.

El texto, que circula por Whatsapp al menos desde julio, atribuye a Delta unos síntomas distintos a otras variantes del coronavirus: “Con el nuevo virus Covid Delta, no hay tos ni fiebre. Es mucho dolor de articulaciones, dolor de cabeza, nuca y espalda alta, debilidad general, pérdida de apetito, y neumonía, es Covid Delta!”, señala el texto. Se apunta también que “esta cepa no se aloja en la región naso-faríngea” y que “los test de hisopo nasal son muy a menudo negativos al Covid-19 y cada vez son más los resultados de falso negativo de los test naso-faringeos”.

Dos fuentes médicas que hemos encontrado, la doctora Inci Yildirim y el doctor Tim Spector, distinguen Delta de otras variantes en cuanto a tos y pérdida de olfato. Yildirim, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Yale (EE.UU), afirma que ambos son síntomas “menos comunes” en este caso. Spector, que es profesor de Epidemiología Genética del King College de Londres, explica en este vídeo que la tos y la pérdida de olfato son menos habituales con la variante Delta, según los datos recabados por la app ZOE COVID en Reino Unido (min.6:10).

Sin embargo, el Centro Médico UC Davis (EE.UU) desmiente que la variante tenga unos síntomas distintos y también lo hacen tanto el Colegio de Médicos de Madrid como el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, entidades con las que hemos hablado. El presidente del Comité Científico COVID-19 del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Emilio Bouza, nos confirma por teléfono que no hay unos síntomas diferenciados en la variante Delta. “No es parte de la cultura del grupo de gente que se dedica a esto hablar de que la variante Delta del coronavirus se comporte sintomática o microbiológicamente de forma claramente diferente”, asegura. También señala que solo por los síntomas no se puede identificar si un paciente está contagiado por Delta. Es necesario someterle a una PCR.

Carlos Fernández Moriano, farmacéutico del Área de Información del Medicamento del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, nos explica por email que “las diferentes variantes del SARS-CoV-2 provocan cuadros clínicos con síntomas muy similares”. Coincide con el doctor Bouza en que “de acuerdo a los síntomas” un paciente no puede saber si está contagiado con la variante Delta. Recuerda además que “sí se han descrito casos de pacientes infectados con la variante Delta que presentan tos y fiebre”. El Centro Médico UC Davis, con sede en Sacramento (EE.UU.), subraya en este artículo sobre la variante Delta que los síntomas son “los mismos” que los de la primera versión del coronavirus.

El mensaje que se está compartiendo incurre además en otras inexactitudes. Dice por ejemplo que “los test de hisopo nasal son muy a menudo negativos al Covid-19 y cada vez son más los resultados de falso negativo de los test naso-faringeos”. Los dos expertos del Colegio de Médicos de Madrid y del Consejo General de Colegios Farmacéuticos confirman a VerificaRTVE que las PCR, que son test de hisopo nasal, sí detectan la variante Delta.

Aunque la tos y la pérdida de olfato puedan ser menos habituales, no es cierto que la variante Delta presente unos síntomas claramente distintivos del resto de variantes del nuevo coronavirus. Sólo por esos síntomas una persona no podrá identificar si está contagiada o no, según nos confirman los expertos conntactados. Hay que consultar a fuentes médicas y hacer una PCR. que permitan a los ciudadanos identificar que se han contagiado de ella.