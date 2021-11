Un día como hoy de hace seis meses, Ceuta vivía la mayor crisis migratoria en décadas: cerca de 10.000 personas cruzaron la frontera de la ciudad autónoma en pleno pulso diplomático de Marruecos a España. El enclave, de apenas 85.000 habitantes, se vio desbordado. Más de la mitad de los adultos fueron devueltos al país vecino inmediatamente, mientras que para los más de 1.000 menores que llegaron a la ciudad se tuvo que improvisar un sistema de acogida diseñado para ser provisional, pero que ha resultado ser permanente.

La situación de los menores era especialmente delicada. En un primer momento, se les trasladó a las naves del Tarajal, donde se hacinaban cientos de niños y adolescentes en precarias condiciones. Muchos se escaparon por miedo a ser deportados y empezaron a esconderse por las calles de Ceuta, una situación que se ha mantenido hasta la actualidad.

"Están repartidos por la periferia, donde creen que no van a llamar la atención", explica a RTVE.es Mustafa Abdelkader, responsable de la ONG ceutí Luna Blanca. Su organización tiene un comedor social que alimenta a 350 adultos y 60 menores de los que llegaron en la crisis de mayo, todos ellos en situación de calle. No hay datos oficiales de cuántos menores viven fuera del sistema de acogida.

Los adolescentes, cuenta, prefieren dormir a la intemperie antes que acudir a los centros de acogida temporal. "Piensan que estando recluidos en el centro no van a contar con la posibilidad de cruzar el charco, que sigue siendo su objetivo", señala. La mayoría tienen entre 13 y 15 años, asegura, y quieren llegar a la Península de cualquier manera, aunque se jueguen la vida.

Además, hay 425 niños acogidos en varios centros para menores, según datos de Save the Children. Mientras se estudia cada caso individual para decidir su futuro, los menores de 16 están escolarizados y algunos de los mayores en programas de Formación Profesional, aunque la organización denuncia "no es viable que se queden en Ceuta, un lugar de 18 kilómetros cuadrados que no tiene la capacidad de darles una respuesta e incluirles en la sociedad", según denuncia Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de la ONG.

El 99% de menores no quiere volver Los datos recogidos por Save the Children tras entrevistar a más de 600 menores dan la razón a los testimonios recogidos en verano. Un 98,6% asegura que no quiere regresar a su país, y uno de cada tres denunció haber sufrido abusos y violencia física en su lugar de origen. "Hay casos de chicos que estaban ya viviendo en la calle en Marruecos. Por ejemplo, llama mucha atención los casos de hijos nacidos fuera del matrimonio, algo que allí te condena a la exclusión", detalla Perazzo. Otros casos extremos son los de niños de seis o siete años que han tenido que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, u otros perseguidos por ser LGTB. Este último es el caso de Osama, que con solo 17 años huyó a la desesperada por la persecución que sufría por parte de las instituciones y de su familia en Marruecos. "Me gustaría estudiar peluquería e ir a Madrid para estar tranquilo", asegura a La hora de la 1. 02.22 min ¿Qué ha sido de los más de mil menores que entraron durante el asalto en Ceuta hace seis meses? - Ver ahora El 23% de los menores entrevistados es susceptible de solicitar asilo. El problema, según la portavoz de la ONG, es que "la protección internacional para los menores de edad no se conoce bien, ni entre los chavales, ni entre los propios profesionales", que ya consideran que al ser menores están protegidos. Pero ser considerado refugiado proporciona una protección específica, explica. Por ejemplo, "atención psicológica, centros especializados para víctimas de explotación sexual, o servicios para personas con enfermedades mentales". También entra otra particularidad: si el solicitante de asilo no quiere, no está permitido pedir información al país de origen, como sí que está ocurriendo con la mayoría de menores. Escondidos en el monte de Ceuta para evitar las devoluciones: "Dile a mamá que me quedo aquí" EBBABA HAMEIDA (Enviada especial de RTVE a Ceuta) / BRAIS LORENZO (Fotos)

El día a día de los menores en las escuelas de Ceuta En esta espera por su futuro, 200 niños y adolescentes han entrado en el sistema escolar español, dentro de aulas de acogida, aunque la integración no es fácil. Abdel-Shelam Hamed Amar es profesor técnico de servicios a la comunidad y trabaja en uno de los centros a los que acuden estos menores para formarse. Explica que "la principal barrera es la idiomática", ya que muchos no habían ido antes a la escuela y apenas hablan español. "Nuestro trabajo en el aula es crear un ambiente de inmersión lingüística para que manejen el castellano cuanto antes", subraya. "El 100% de los chicos dicen que no quieren volver a Marruecos. Cada uno tenía su caso concreto, pero lo que tienen en común es que estaban pasando una situación económica muy precaria. Quieren llegar a la Península para trabajar o seguir estudiando y poder ayudar a sus familias", ha contado a RNE. 04.40 min 14 horas - Educando a los menores marroquíes en Ceuta: "El principal problema es el idioma" - Escuchar ahora Hasta el momento, en los institutos han tenido "resultados muy satisfactorios" y constatan que los niños están aprendiendo el idioma. La mayoría de ellos tienen relación con España: el 75% proviene de localidades fronterizas, zonas empobrecidas como Castillejos, Rincón y Tetuán, y muchos son hijos de porteadoras y trabajadores fronterizos, según los datos de Save the Children. Ayú es uno de los adolescentes que acude al instituto Luis de Camoens. Está contento de estudiar allí por las tardes. "Me sirve para estudiar, para trabajar. En el futuro quiero ser médico para poder ayudar a la gente", asegura.