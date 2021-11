Erupción en La Palma, en directo | La lava llega al mar por cuarta vez y provoca una columna de humo

El Instituto Volcanológico de Canarias publica imágenes de la erupción volcánica desde el embalse Dos Pinos, en las que se observa el imponente penacho volcánico.

“Imágenes de la erupción a las 8.45 (hora canaria) desde el embalse Dos Pinos. Se observa el imponente penacho volcánico / Images of the eruption at 8.45 am (Canarian time) from the Dos Pinos dam. The imposing volcanic plume can be seen pic.twitter.com/TafpPDr57w“