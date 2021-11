La imagen que hoy tenemos de Costa Rica es la de un paraíso natural repleto de parques nacionales y áreas protegidas. Pero no siempre fue así. Hace 50 años los bosques "ticos" (costarricenses) desaparecían a un ritmo de 50.000 hectáreas al año. El impulso de la agricultura y la ganadería arrasaba con todo. La conciencia ecológica empezaba, sin embargo, a asomar en documentales como Agonía de la Montaña (1973) en el que se preguntaban "¿Podremos detener la masacre de nuestros bosques?"

La experiencia ha demostrado que sí se pudo. Desde la década de los 80, Costa Rica ha duplicado su número de bosques y hoy en día más de la mitad de su territorio está cubierto por un manto verde: es superficie forestal.

Fue gracias a la expansión de los parques nacionales (hay más de 30 y decenas de áreas protegidas) y a la creación de novedosos programas para implicar también al sector privado en la conservación, en un país donde la mayoría de los bosques son privados. Todo ello se dio en paralelo a un cambio en el modelo productivo, que pasó de estar monopolizado por la ganadería y la agricultura a volcarse, entre otros sectores, en el turismo.

Una de las herramientas que se implantó en la década de los 90 fue el Pago por Servicio Ambientales (PSA). Su nombre lo dice todo. Básicamente consiste en recompensar al propietario de una finca por plantar árboles o por conservarlos. Dentro de estas dos grandes categorías hay diversas modalidades.

"No solo gana el propietario , gana también todo el planeta" resume Gilber Solano, que ejerce de agente forestal, supervisando en nombre del estado un centenar de estos proyectos en el departamento de San Carlos, en el norte de el país.

Rodolfo Salazar, por ejemplo, heredó de su padre un finca en la que el 70 por ciento del terreno era bosque. La generación anterior no habría tenido ninguna duda sobre qué hacer: "Botar los árboles y poner cultivos" . Él , sin embargo, plantado ante una Ceiba de diámetro inabarcable y 30 metros de altura, admite que no podría talar semejante ejemplar.

Nuevas oportunidades de negocio

La madera extraída abrió además nuevas oportunidades de negocio a los Salazar. Empezaron con un aserradero, luego aprovecharon el serrín para sembrar plantas ornamentales y ahora están comenzando a fabricar muebles.

Algo parecido pasó con José Luis Rodríguez, antiguo ganadero devenido en entusiasta reforestador. Donde antes pastaban sus vacas, ha ido plantado varías especies de árboles maderables. Los últimos, de teca. Tenía que dejarlos crecer durante 15 o 20 años y a cambio recibía su pago por servicios ambientales. Ya ha cumplido el plazo, podría talarlos y extraer la madera porque nadie le va a seguir pagando por conservarlos. Pero no lo va a hacer. Cortó una parte y no le gustó el resultado. "Genera mucha destrucción, mira como ha quedado esto" dice delante de un trozo de terreno totalmente pelado. Y añade: "Había una familia de congos (monos) y se marcharon con el ruido de la tala y eso me entristece".

En vez sacarle partido económico a la madera, ha decidido aprovechar la sombra de los árboles para poner vainilla y cacao. "¿El programa funciona? - se pregunta- Yo digo. En mi caso, sí. Yo veo árboles por todos lados, yo veo biodiversidad por todos lados. Y el cambio en uno, que ya no me gusta talar".