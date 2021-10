Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar son los elegidos para actuar en el espectáculo del intermedio de la próxima final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la Super Bowl, que se celebrará en Los Ángeles (Estados Unidos) el 13 de febrero de 2022.

“43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. �� @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si“