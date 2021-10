La vida tras un desastre: el caso de Nerva, en Huelva

"Los políticos llegan, se hacen una foto contigo, prometen ayudas y luego no te llega nada. A los que acaban de perderlo todo en Lepe como lo perdí yo les diría que valoren la vida y que trabajen duro, pero que no esperen nada de la administración". Tomás Ramos habla con amargura de lo que le ocurrió el 19 de diciembre de 2019. El agua entró en tromba en su negocio, una tienda de ropa, y lo destrozó todo. Era justo antes de Navidad y acababa de mudarse a un local más grande. Tenía unos 100.000 euros en mercancía que no estaba asegurada, así que el Consorcio de Compensación de Seguros no se lo abonó. Sí le pagaron 30.000 euros por los daños del local. Pero un pago anulaba otro: haber cobrado del seguro le invalidaba para recibir una ayuda extraordinaria del Estado. Según datos oficiales, a 30 empresarios se les negaron ayudas por este mismo motivo.

Nerva no fue declarada zona catastrófica. De haberlo sido el acceso a las ayudas hubiera sido más sencillo. Los afectados denuncian condiciones leoninas. Y el hecho es que tras el desastre las ayudas del Estado a Nerva fueron en total de 18.000 euros. Solo se aprobaron 8 solicitudes. Y nos cuentan que la Junta de Andalucía ni siquiera planteó ayuda alguna.

José Luis peritó pérdidas por valor de 17.000 euros. Hubo daños en su casa, su negocio y también perdió su coche. "Era un coche viejo y apenas me dieron por él 400 euros". Tampoco le concedieron ninguna ayuda y solo pudo recuperar 3.000 euros que le pagó el Consorcio de seguros.

“Al final lo que más nos ha ayudado ha sido la solidaridad de la gente“

Prácticamente la misma cantidad que le llegó a través de donaciones solidarias de vecinos y ongs. "Al final lo que más nos ha ayudado ha sido la solidaridad de la gente", dice, "pero por supuesto ese dinero lo he tenido que declarar". "No tiene sentido que las ayudas a los afectados se gestionen desde un despacho en Madrid, creo que tendría que hacerlo la administración más cercana, los ayuntamientos", dice José Luis.

Las compensaciones, sólo para lo asegurado “Hay ocasiones en las que no nos aseguramos bien y los daños ocurridos son muy superiores a los daños indemnizables“ El Consorcio de Compensación de Seguros es una empresa pública que desde 1954 se encarga de asumir las compensaciones por daños en caso de desastre natural: inundaciones, terremotos, tornados o ahora en la erupción de la Palma. Pero no pagan todos los daños, solo los asegurados previamente. "Valoramos los riesgos con arreglo a las cláusulas y a los capitales asegurados que consten en la póliza del seguro", nos explica Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del consorcio. "El requisito es tener seguro", dice. Y anima a la gente a revisar las pólizas: "En estos momentos para una casa de 200.000 euros el recargo por asegurarla ante catástrofe natural es de 7 euros por cada 100.000 euros. En total, 14 euros al año. Hay ocasiones en las que no nos aseguramos bien y los daños ocurridos son muy superiores a los daños indemnizables: un caso claro sería asegurar un inmueble pero no el contenido del mismo". “He gastado 98.000 euros y solo me han cubierto 30.000“ En la casa de Antonio el agua llegó al 1,60 de altura. "Hubo que tirarlo todo", dice. Ha pedido un crédito para aprontar la reparación de la estructura, que no le cubría el seguro. "He gastado 98.000 euros y solo me han cubierto 30.000". Le denegaron una ayuda extraordinaria por no estar empadronado en ella. "Yo podía demostrar que vivía allí: lo ponía en mi dni y tenía recibos de luz y de internet, pero no hubo nada que hacer".