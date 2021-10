El volcán de La Palma ha recuperado su actividad eruptiva después de una pausa breve en la que ha estado casi parado. La lava, el humo y las cenizas han vuelto a brotar del cono principal en Cumbre Vieja pasadas las 11:00, solo unas pocas horas después de que cesase su actividad.





Desde el primer momento, los expertos han pedido que la nueva situación se tome con prudencia, ya que las interrupciones temporales son relativamente "habituales" en este tipo de erupciones, y creen que es demasiado pronto para valorarla. "En un proceso activo como este, los parones cortos no son para hacer un análisis rápido. Si dijéramos que lleva parado una semana, sería otra cosa, pero aún no sabemos qué significa ese parón de actividad, con tan poco tiempo", ha declarado a RTVE.es Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).



David Calvo, portavoz de Involcan, ha asegurado en RNE que "la variabilidad dentro de una erupción es una constante. Estos periodos de pausa o de recarga que puede tener el sistema no implican que estemos al final de la erupción, eso tendrá que determinarse con otro tipo de estudios".

Nuevo foco sísmico en Fuencaliente Según los expertos de Involcan, el cese temporal de actividad ha podido deberse a un posible reajuste magmático. En las últimas horas el tremor volcánico había casi desaparecido, así como la actividad explosiva estromboliana; sin embargo, la actividad sísmica sí sufría una reactivación, desplazándose a cotas más altas, hacia la zona de Fuencaliente, en el sur.



"En las últimas horas ha aparecido un nuevo foco de sismicidad, en el que tenemos los ojos puestos para ver si pasa a otro plano", ha explicado David Calvo, aunque ha tranquilizado asegurando que, de momento, "es una sismicidad profunda". "Los epicentros están localizados en la zona de Fuencaliente, pero los hipocentros están a unos diez kilómetros. Tenemos que estar pendientes de si empieza a haber deformación en esa zona de la isla, y a partir de ahí empezar a dibujar otros escenarios, aunque de momento los GPS no nos están dando ninguna señal", ha asegurado.



Calvo ha hecho referencia así a esa hinchazón del terreno que puede producirse durante un enjambre sísmico, y que también puede ser el preludio de una nueva erupción, como ya ocurrió hace más de una semana en Cabeza de Vaca.