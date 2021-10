La lava que emite el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, ha ralentizado su velocidad en las últimas horas después de que, tras el derrumbe de la parte superior del cono volcánico, hubiera alcanzado velocidades de entre los 250 y los 300 metros a la hora, ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado.

La directora del Instituto de Geografía Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, ha informado de que en el cráter hay al menos tres puntos de emisión simultáneos y los dos puntos que aparecieron el viernes en la base del cono, en su falda, se han fundido en un único punto de emisión.

A estos puntos de emisión se suma uno más sobre el cono volcánico, así como dos coladas de lava activas, la más antigua de ellas casi detenida.

El comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ha informado de que la erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano, concentrando su actividad actualmente en el cono volcánico.

La erupción del volcán de La Palma ha mostrado episodios de incremento de la actividad explosiva que pueden repetirse.

Este domingo, en el que el volcán cumple su primera semana eruptiva, volverán a reunirse el comité científico y el comité director, presidido por su director y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

Con respecto al transporte aéreo, el aeropuerto de la isla no está operativo por la acumulación de ceniza procedente del volcán y los trabajadores del recinto aeroportuario ya han iniciado la limpieza de la pista.

"Es una erupción de manual"

El comité director del Pevolca ha realizado un llamamiento a la tranquilidad y ha asegurado que la erupción del Cumbre Vieja "es de manual" y han descartado completamente la posibilidad de "lluvia ácida".

"Esta nueva colada ha sido muy fluida porque está proviniendo de partes más interiores de la caldera, se encuentra a más temperatura y por tanto fluye con más facilidad hasta que empieza a enfriarse y se ralentiza, como ha ocurrido con coladas anteriores", ha señalado este sábado en rueda de prensa, Miguel Ángel Morcuende, director del Pevolca.

Morcuende ha asegurado sobre la rotura del cono que "no es extraño en este tipo de erupciones que se fracture el cono del volcán: se genera un cráter que no soporta su propio peso y debido a las deflagraciones se produce la rotura del cono. A lo largo de la noche se ha producido esta ruptura parcial, que no ha tenido una mayor incidencia, salvo que la colada nueva salga a más temperatura y vaya más deprisa, aunque discurre por encima de la antigua".