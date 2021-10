La erupción de La Palma ha puesto de relevancia que los fenómenos volcánicos siguen produciéndose en España. Más allá de las islas Canarias, que es la única zona considerada activa, existen otras áreas volcánicas, aunque solamente en La Garrotxa (Gerona) y en Campo de Calatrava (Ciudad Real) se habrían producido erupciones al menos durante los últimos 13.000 años. Además de estas dos regiones y de Canarias, en España se consideran volcánicas también Cabo de Gata (Almería), isla de Alborán (Almería) e islas Columbretes (Castellón), según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).



En La Garrotxa, la última erupción se registró aproximadamente hace 13.000 años, y fue la del volcán Croscat. Allí hay 40 volcanes, de los que 38 forman el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa. Se trata de los más recientes de la Península Ibérica, y se han convertido en una importante atracción turística, con más de 500.000 visitantes cada año.



Sin embargo, la peligrosidad volcánica de esta comarca catalana es "prácticamente inexistente", en palabras de Rosa María Mateos, investigadora en la Unidad de Granada del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). "Hablar de erupciones volcánicas en otras partes del territorio nacional que no sea Canarias es en estos momentos absurdo. Incluso en el caso del vulcanismo de Olot, en La Garrotxa, es poco probable, ya que allí la última erupción se produjo hace 13.000 años, que a escala humana se trata de tiempos prehistóricos", expone esta doctora en Geología.



"Desde mi punto de vista, ahora mismo la peligrosidad volcánica en todo el territorio español se focaliza única y exclusivamente en las islas Canarias, concretamente en las islas occidentales: La Palma y El Hierro", continúa detallando, y explica que "los geólogos trabajamos con el pasado. Si algo no ha ocurrido en el pasado reciente, lo más probable es que en el futuro inmediato tampoco suceda".

Aunque la pregunta de cuándo sucedió la última erupción en La Garrotxa tampoco escapa al debate científico. El vulcanólogo Joan Martí, que lleva trabajando 40 años en esta zona, asegura a RTVE.es que su equipo dispone de "evidencia clara de campo", aún sin publicar, que atestiguaría erupciones más cercanas. "Siempre se ha dicho que la última erupción en La Garrotxa es la del Croscat, y se ha datado aproximadamente entre 12.000 y 13.000 años, pero ahora sabemos que ha habido otras erupciones más recientes, y estamos tratando de datarlas, aunque podrían estar entre los 7.000 y los 8.000 años".



Martí manifiesta que la zona volcánica de La Garrotxa está considerada como activa a todos los efectos, aunque matiza que "su actividad es muy baja, con una frecuencia eruptiva de muchos miles de años". "La gente no debería preocuparse, pero aun así se recomienda que tenga una cierta vigilancia", expresa, apuntando al hecho de que allí se ha inaugurado recientemente una estación sísmica..

En Canarias, solo La Gomera está extinta

Janire Prudencio, profesora de Física de la Tierra en la Universidad de Granada, sostiene que "en España, la única zona volcánicamente activa son las Canarias". Según esta investigadora, "El Hierro, La Palma y Tenerife serían las islas que más probabilidades tendrían de sufrir nuevas erupciones volcánicas", mientras que "en Lanzarote la probabilidad sería menor, aunque se considera activa, igual que Fuerteventura y Gran Canaria". Únicamente estaría descartado por completo el riesgo de erupción en La Gomera, que se considera extinta.

Desde que hay registros históricos de erupciones en Canarias -siglo XV-, y contando con la actual de La Palma, este territorio ha vivido 17 erupciones, concentradas en cuatro islas: Tenerife, La Palma, El Hierro y Lanzarote. Las dos últimas erupciones previas a la actual fueron las de Tagoro (El Hierro, 2011) y Teneguía (La Palma, 1971).



"En el resto de España, hay una pequeña discusión científica sobre si considerar que La Garrotxa y el Campo de Calatrava han entrado en erupción en los últimos 10.000 años, que es lo que consideramos para saber si un volcán está extinto o no. Yo no los consideraría activos. No se puede comparar el vulcanismo que hubo ahí al que está habiendo en Canarias", dice Prudencio.



Joan Martí también cree que el vulcanismo de Canarias es radicalmente distinto al de La Garrotxa y el Campo de Calatrava, dos zonas "que están relacionadas desde el punto de vista geodinámico, porque pertenecen al mismo sistema que va desde el norte de Europa hasta el sur de España, y que ha permanecido activo del orden de los veinte millones de años hasta la actualidad". "Nosotros hemos hecho mediciones en Campo de Calatrava que sitúan la última erupción más o menos cuando La Garrotxa, aunque hay otros autores que piensan que no, por lo que hay debate científico al respecto", declara este geólogo.