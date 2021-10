La victoria por la mínima de los socialdemócratas del SPD y de su candidato, Olaf Scholz, en las elecciones alemanas de este domingo no permite augurar cuándo se formará gobierno ni qué partidos participarán. Los resultados confirman que la política alemana, durante décadas muy estable y organizada en torno a dos grandes partidos (el SPD y la CDU), es hoy más fracturada y diversa, con más formaciones políticas y sin mayorías claras en el Bundestag.

Ahora se inicia una carrera para formar un ejecutivo de coalición, probablemente con tres partidos, en la que Los Verdes y los liberales del FDP tienen la llave. Scholz es el candidato mejor situado para convertirse en canciller, pero su rival conservador, Armin Laschet, aún puede dar batalla.

Kreutzmann destaca que la política alemana tiene la "ventaja" de compartir una "conciencia democrática" que no se da en otros países europeos. "No hemos tenido esas grandes diferencias entre derecha e izquierda", añade.

Verdes y Liberales tienen la llave, pero no hay que descartar a la CDU

Con los resultados provisionales, el SPD aventaja por la mínima a la CDU, con lo que será el partido que lleve la iniciativa de formar gobierno. Scholz ya ha tendido la mano a Los Verdes y los Liberales para lograr un pacto "antes de Navidad".

Sin embargo, Kreutzmann advierte de que, aunque esa coalición "semáforo" es la más probable, no hay que descartar aún un Ejecutivo encabezado por Laschet, lo que se conoce como "coalición Jamaica". "Está claro que es necesario un gobierno tripartito, pero también es posible que incluya a la CDU. El FDP están más cercanos a ellos, y me cuentan que en las líneas de Los Verdes no son pocos los que prefieren un gobierno con los cristianodemócratas. Eso les daría más libertad para mostrar su propio perfil".

Günther Maihold, director de la Fundación para la Ciencia y la Política, cree que la clase política alemana se dará prisa en lograr un acuerdo para intentar evitar la impresión de inestabilidad. "Se puede decir que para el fin de año habrá gobierno porque todos los actores confirmaron que se quieren dar prisa y no repetir el escenario desastroso de la elección anterior [cuando se tardó seis meses en pactar gobierno], no quieren dar una señal internacional de que Alemania no sabe ponerse de acuerdo", ha declarado Maihold en RNE.

"Hay mucha tensión de parte de los democristianos que viven y se definen desde la función gubernamental. Van a estar dispuestos a sacrificar muchas de sus posiciones solo para mantenerse en el gobierno", destaca.

Aunque la ultraderecha del AfD estará fuera de las coaliciones y ha perdido algo de apoyo, Maihold lamenta que haya ganado en estados federados de la antigua Alemania Oriental, como Turingia y Sajonia. "Es una situación difícil y no podemos cantar victoria, hay que estar alerta ante esa parte del país que no se siente incluida y la política tiene que tomar esto en cuenta. Si no, puede recrudecerse este fenómeno".

Maihold defiende que los 16 años de gobierno de Angela Merkel han sido de estabilidad pero también de cierta "letargia". "Hace falta un programa de renovación (...) Se necesita un esfuerzo conjunto de los partidos que se pongan de acuerdo para gobernar de presentar un proyecto de país, en el que la población pueda identificarse, y no quedarse sentado esperando que no ocurra algo peor".