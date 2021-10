La mitad de los alemanes creen que los años dorados de su país han quedado atrás. En esto, son más pesimistas que sus vecinos. Un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) muestra que, tras 16 años con Angela Merkel como canciller, uno de cada tres europeos considera a este país como un socio fiable, capaz de defender los derechos humanos y los intereses económicos de todos.

Pero en Alemania, la generación que nació con un país reunificado ha crecido a la sombra de la canciller y no conoce otra cosa. Quizás por eso, son las elecciones más animadas e imprevisibles en décadas. Quién gane tendrá que llevar la herencia de la canciller a hombros en lo bueno y en lo malo.

A diferencia de otros muchos, el país, y no solo el gobierno, ahorra en tiempos de bonanza. Es tradición ir con los hijos para abrirles su primera libreta de ahorros. Pero ahora la inflación , que ya ronda el 4 %, se come los depósitos.

Las medidas adoptadas por la Gran Coalición -limitar los alquileres en función de los precios del mercado- no han conseguido frenar la escalada y tanto Verdes como socialdemócratas quieren impulsar una moratoria en todo el país, de modo que las rentas no suban más que el IPC.

Europa, al final

Es la cuestión que menos interesa a los alemanes estas elecciones, pero toda la clase política alemana lo tiene claro: Alemania solo va bien cuando Europa va bien. Sin embargo, hay diferencias más que significativas entre los tres candidatos.

Los conservadores no quieren ni oir hablar de una unión fiscal europea y el fondo de Reconstrucción, el Next Generation, no se va a repetir con ellos. En cambio, los socialdemócratas apuestan por seguir en el camino de una unión más perfecta. No en balde, su candidato Scholz ha jugado un papel esencial en la aprobación del fondo, con la colaboración destacada de la vicepresidenta española Nadia Calviño. La propuesta de partida fue suya y los Verdes la comparten plenamente.

También hay un amplio acuerdo en reforzar la defensa común. El desastre de la evacuación de Kabul ha puesto de manifiesto la necesidad de que Europa se dote de mayor autonomía frente a Estados Unidos, lo que exige aumentar el presupuesto de Defensa. Alemania todavía no ha llegado al 2 % que exigían Donald Trump, Barack Obama y Joe Biden, pero está en ello y ya hay presupuestados 50 mil millones.

Harán falta más. Los desafíos permanentes de vecinos como Rusia y Turquía, junto con la independencia relativa de Estados Unidos, exigirán aumentar la dotación, aunque no es solo una cuestión de dinero. La apuesta numantina de Merkel por el gaseoducto Nord Stream 2, ya completado, ha provocado el rechazo de varios socios, especialmente en el Este, que temen que Moscú use el gas como arma de guerra híbrida.

El siguiente canciller se verá obligado a ser más incisivo, pero el punto crucial es la relación con China, el principal socio comercial de Alemania. El nuevo gobierno tendrá que hacer malabares para mantener sus intereses económicos y compatibilizarlos con los intereses europeos, que no siempre coinciden.