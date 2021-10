Las elecciones en Alemania, marcadas por la despedida de Angela Merkel, serán previsiblemente las de la consolidación del partido de ultraderecha Alternativa por Alemania (AfD, en sus siglas en alemán).

AfD entró por primera vez en el Bundestag (Parlamento) en 2017 como tercera fuerza con el 12,6% de los apoyos (94 escaños). Fue un impacto en la política alemana: era la primera vez que un partido a la derecha de los cristiano-demócratas accedía al legislativo.

Ahora las encuestas les otorgan al menos un 10-11%, con lo que caerían al cuarto lugar, por detrás de Los Verdes. La candidatura es bicéfala y está formada por Alice Widel y Tino Chruppalla.

Sin embargo, el papel de AfD en la política alemana está limitado por el acuerdo tácito del resto de fuerzas políticas, y en especial en la CDU de Merkel, para dejarles fuera de todas las coaliciones post-electorales.

" Parecía que era un voto de protesta temporal, pero no ha sido así - abunda - El partido se va a quedar, perdiendo 2 o 3 puntos, lo cual no es tan grave para ellos porque el partido está sumamente dividido. Alexander Gauland [portavoz parlamentario y uno de los fundadores] se va a ir, y los actuales líderes son muy contestados internamente".

Xenofobia, antieuropeísmo y pandemia

AfD ha consolidado su representación en el Bundestag, con el importante acceso a financiación pública que eso conlleva, pero sus temas estrella no han calado en esta campaña, al contrario que en 2017.

"Siguen estando, aunque no de forma tan relevante, todos los elementos propios de derecha radical populista europea - asegura Delle Donne - Antiinmigración; ley y orden; el discurso populista (el establishment malvado allá arriba son los malos, y el pueblo los buenos); los enemigos son los partidos de la UE... Algún cartel incluso aboga por salir de la UE, romperla y hacer una nueva y diferente, en lugar de lo que decían sus líderes, que hablaban de reformarla. Ahora son más duros en su euroescepticismo".

Además, han introducido un tema nuevo: la pandemia del coronavirus.

"Empezaron criticando que no se hubieran tomado medidas antes, o que no hubiera suficientes mascarillas - recuerda Kreutzmann - Después ha habido una unión sorprendente entre gente tipo hippies y ultraderechistas y contrarios a la vacunación, y ahora AfD buscan el voto de esa gente". "Son como los trumpistas", añade, en referencia a los partidarios del expresidente de EE.UU., Donald Trump.

01.35 min La Policía dispersa en Berlín una marcha negacionista sin mascarillas ni distancia social

"Han intentado cooptar la idea de la libertad como propia en contraposición a las restricciones de la pandemia - argumenta por su parte el doctor de la FUB - Cuando en Alemania empezó el hartazgo y la gente quería volver a la normalidad, tardaban las vacunas, etc., en especial en marzo de este año, AfD vio su oportunidad para marcar agenda tomando el tema de la visión antipandemia".

"Algunos dicen que el virus no es tan grave, o que no existe, o que el confinamiento no es adecuado. No tienen un concepto teórico que desarrollan, sino que van probando y agarrándose a percepciones en la opinión pública", añade.

Por ejemplo, AfD se ha posicionado en contra de la vacunación obligatoria y de que se exija el certificado de vacunación o el de haber pasado un test para acceder a lugares públicos, como ya ocurre en Francia y se discute en Alemania.

El lema de campaña elegido ha ido también en la línea de cuestionar las medidas anti-COVID: "Alemania, pero normal".