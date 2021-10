La Delegación del Gobierno de Madrid impondrá una sanción administrativa de 600 euros, lo máximo que permite la ley, a cada uno de los dos organizadores de la marcha del sábado pasado en Chueca (1.200 euros en total), donde se gritaron consignas homófobas como "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios".

También ha incoado expediente sancionador de 800 euros a seis de los participantes en la marcha (4.800 euros en total) por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban seis bengalas, cinco palos de distintos tamaños y un puño americano.

Durante el desarrollo de la marcha, comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050', se exhibió también una pancarta en la que se podía leer 'En Madrid ni bandas latinas ni menas'.

En una rueda de prensa, la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha rechazado dimitir por permitir la marcha y ha detallado el informe realizado por la Policía Nacional, que ya ha remitido a la Fiscalía Provincial de Madrid, que decidirá si se produjo un delito de odio.

"No voy a dimitir, tengo la conciencia muy tranquila"

"No voy a dimitir", ha sentenciado al ser preguntada al respecto. "Tengo la conciencia muy tranquila, me he atenido a lo que la ley indica", se ha defendido, y ha explicado que tras la marcha "se han incoado expedientes y se ha enviado toda la información a la Fiscalía" para que decida si aprecia delito o si no.

González ha reconocido que la Delegación del Gobierno conocía "la ideología de uno de los convocantes", que ya había "pedido cuatro convocatorias" en otras ocasiones. "Todas se ajustaron al objeto de la misma y no hubo incidentes", ha dicho en una rueda de prensa.

Precisamente este lunes también se supo que la Policía tenía constancia de que detrás de la organización de la manifestación de Chueca había grupos neonazis.

Sin embargo, ha advertido de que no se podía "prohibir" esta marcha ya que "se puede manifestar gente cuyas opiniones son muy reprobables" y porque "hasta el sábado esta Delegación no tiene ningún argumento legal para poder prohibir a esa persona que organice una manifestación". "A partir de ahora, será otra cosa, tenemos datos", ha dicho.

La delegada ha defendido la actuación durante la marcha de la Policía Nacional y que no disolviera la protesta, que congregó a 200 personas, porque se podría haber producido una batalla campal por las cargas policiales y había niños y personas mayores.

En este sentido ha explicado que, tras la marcha, uno de los participantes decidió volver a Chueca y fue detenido por la Policía Municipal de Madrid por "agresiones".

Al ser preguntada por la imagen de ver banderas nazis en la Puerta del Sol, ha confesado que le "asquea" esta situación. "Si vamos a descubrir ahora que hay nazis en nuestra ciudad me alegra que esto haya servido para esto. Hay nazis en nuestra ciudad y vamos a intentar que tengan el menor espacio posible", ha dicho.

Para finalizar, la delegada del Gobierno ha defendido que la Policía Nacional tiene su "máxima confianza" ya que los agentes están para "solucionar problemas y no para crearlos". Fue una manifestación "vomitiva" pero que transcurrió con "tranquilidad" y "sin incidentes".