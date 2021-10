La Policía tenía constancia de que detrás de la organización de la manifestación de Chueca había grupos neonazis

La Policía tenía constancia desde hacía más de diez días de que detrás de las asociaciones vecinales que organizaron la manifestación en Chueca el pasado sábado había varios grupos neonazis, según han confirmado fuentes policiales a RTVE.

Sin embargo, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, asegura que "no había dato alguno que nos indicara que esto iba a acabar como acabó" e insiste en que la Delegación ni autoriza ni puede prohibir una manifestación de manera preventiva "por el simple hecho de que no les guste la convocatoria a los mismos".

En una entrevista en Cadena Ser, ha calificado de "injusto" que se diga que la Policía no actuó en la zona y ha afirmado que los agentes requisaron determinados materiales y acordonaron la manifestación para que no hubiera ningún tipo de problema de seguridad. No obstante, González ha calificado la marcha por las calles de Chueca de "lamentable" y ha pedido perdón al colectivo LGTBI+.

03.43 min El Gobierno informará a la Fiscalía sobre la manifestación neonazi en Chueca en contra del colectivo LGTBI

Esta marcha fue convocada por las asociaciones vecinales Madrid Seguro y de San Blas-Canillejas para posicionarse en contra de las Agendas 2030/2050 en la Plaza de Chueca. Los manifestantes recorrieron desde allí las calles del barrio portando pancartas con simbología nazi y mostrando su repulsa al colectivo LGTBI, a los menores no acompañados y a los migrantes. Profirieron consignas homófobas tales como "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios".

Almeida defiende que fue una convocatoria "camuflada" El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado que los delitos de odio "incumben a todos" y que por lo tanto "no debería hacerse utilización partidista", motivo por el cual ha defendido que no cree que la delegada del Gobierno en Madrid tenga que dimitir por haber autorizado la marcha. El edil ha apuntado que en las manifestaciones que se solicitan suele haber una comunicación previa y los requisitos para poder desconvocarlas "son muy rígidos desde el punto de vista normativo y de la jurisprudencia". Además, ha añadido que se trató de una convocatoria "camuflada", porque el motivo con el que se comunicó era mostrar la oposición a la Agenda 2030. Frente a esta posición, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha exigido responsabilidad y explicaciones a la Delegación de Gobierno, pidiendo que "asuma responsabilidades" por una manifestación "que no solo habló de 'maricas' y 'sidosos' sino que se llevaba una pancarta en la que se volvía a acusar a los menores no acompañados". En paralelo al debate legal, la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusa a Vox, sin mencionarlos, de estar detrás del aumento del odio. "Están legitimando, blanqueando y normalizando los discursos de odio", ha afirmado. Desde la formación de Santiago Abascal se defienden y aseguran que quien está realmente detrás de la manifestación es el PSOE, que solo busca desprestigiar a Vox.