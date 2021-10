La Fiscalía investigará las consignas homófobas de la manifestación en Chueca

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación a raíz de los hechos acaecidos durante la manifestación del pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca donde un grupo de manifestantes profirió consignas homófobas tales como "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios".

Fuentes jurídicas informan de que el Ministerio Público ha tomado esta decisión por iniciativa propia y ya ha oficiado sendos informes a la Brigada Provincial de Información y a la Delegación del Gobierno en Madrid para que recaben información sobre si lo acontecido durante la marcha convocada por el grupo Madrid Seguro para protestar contra "agendas 2030/2050" es constitutivo de un delito de odio.

Sin embargo, el Gobierno también ha presentado a través de los ministerios de Derechos Sociales e Igualdad una denuncia a la Fiscalía para que investigue lo ocurrido.

“Hemos presentado, junto al Ministerio de @IgualdadGob, una denuncia a la Fiscalía tras la manifestación nazi de este sábado en el barrio de Chueca. Esta expresión de intolerancia es incompatible con la convivencia en democracia. Merecemos barrios y pueblos libres de odio.“ — Ione Belarra (@ionebelarra) September 20, 2021

La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas con el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050', han señalado a Efe fuentes de la institución, que han precisado que no se autorizó ni una marcha nazi ni una manifestación homófoba.

01.32 min La manifestación homófoba de Chueca desata una nueva batalla política

Según los vídeos que han publicado múltiples usuarios en las redes sociales, los manifestantes portaban pancartas con simbología nazi mientras gritaban "fuera maricas de nuestros barrios", "fuera sidosos de Madrid" o "tú no eres español porque eres blanco". Pero no solo mostraron su repulsa al colectivo LGTBI, sino también a los menores no acompañados o a los inmigrantes.

La delegada del Gobierno pide "perdón" al colectivo LGTBI Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha pedido este lunes perdón al colectivo LGTBI. Tras asistir a un desayuno informativo, González ha calificado la marcha por las calles de Chueca de "lamentable". "Como la mayor parte de los madrileños, mi profundo rechazo y repulsa por las imágenes producidas en un barrio tan emblemático. Mi absoluta solidaridad y cariño a un colectivo últimamente muy vilipendiado. Siento en el alma que tengan que vivir en sus calles imágenes absolutamente lamentables", ha subrayado. 15.42 min Madrid Informativos - RNE - Mónica García: "La homofobia no está en la cabeza de la izquierda, está expandiéndose en nuestras calles" - Escuchar ahora La representante del Gobierno de España en Madrid ha recordado que la Delegación no autoriza manifestaciones, solo toma conocimiento de una comunicación, aunque sí tiene la potestad para prohibirla de forma motivada. Solo este fin de semana se han celebrado en la región una treintena de concentraciones y manifestaciones. "Hay un derecho constitucional, que es derecho de manifestación. La asociación de vecinos de Canillejas presentó esa solicitud de manifestación contra la Agenda 2030 del Gobierno. También habían convocado otras manifestaciones anteriores en su distrito, con apenas 50 personas, poca convocatoria, sin ningún tipo de altercados. El sábado tampoco hubo ningún tipo de altercado. Por tanto, la Delegación no autoriza, solo puede prohibir y no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir esta", ha esgrimido. La Delegación iniciará las sanciones administrativas que correspondan ante "el engaño" de esa asociación. "Tenemos todas las armas jurídicas en nuestras manos para que cualquier que quiera engañar a la Delegación sepa que la va a tener en frente", ha avisado. La delegada ha pedido de nuevo disculpas y se ha solidarizado con los colectivos LGTBI de Madrid "por haber vivido en sus calles lo que han tenido que vivir". Sin embargo, ha insistido en que el derecho de manifestación "prima". "Otra cosa es que nosotros reprobemos estas manifestaciones, pero desgraciadamente la delegada del Gobierno no puede prohibir manifestaciones porque no comparta el objeto", ha apostillado.