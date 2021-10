La Junta de Extremadura no permitirá entrar en los centros educativos a los alumnos de más de 6 años que no lleven mascarilla. La medida llega días después de que la consejería de Educación decidiera que dos niñas del colegio Alba Plata de Cáceres recibirían clases aparte, porque sus padres se negaban a que usaran la protección respiratoria frente al coronavirus.

Los 34 profesores del centro de educación Infantil y primaria se habían negado por unanimidad a dar clase individual a las dos hermanas. Consideraban que se estaba "exponiendo” la salud de las personas del centro y su entorno, puesto que se rompían los grupos burbuja.

“Los docentes nos negamos a entrar de manera individual a dar clase a las niñas porque nos estamos exponiendo a nosotros y nuestro grupo burbujas, nuestros alumnos y familiares, al virus y a poder contagiarnos”, ha manifestado la portavoz del personal docente, Patricia Rodríguez, en un comunicado leído a las puertas del colegio cacereño.

Por la mañana, las dos menores habían acudido sin mascarilla al colegio. Sus padres, que sí la llevaban, no han justificado su negativa con un informe médico.

La comunidad educativa en contra de la solución de la Junta

En un primer momento, la Consejería de Educación y Empleo extremeña decidió, tras consultar a sus servicios jurídicos, que las hermanas recibieran las clases en un espacio sin más estudiantes, una medida que se encontró con la oposición de profesorado, padres y madres de la escuela, así como de los sindicatos de Educación.

A su juicio, la administración estaba anteponiendo el derecho a la Educación frente al derecho a la Salud de toda la comunidad educativa, ambos contemplados en la Constitución. "No conozco ninguna empresa que cuide tan poco a sus trabajadores”, han recalcado.

Como solución, el centro ha sugerido que las hermanas, de tercero y quinto de primaria, continúen con las clases de forma virtual e instan a la Junta a velar por la salud de la comunidad educativa. “No tienen por qué venir al centro, hay que respetar la decisión de cada uno, pero tienen que respetar las decisiones de la colectividad. Vivimos en sociedad y las normas son iguales para todos”, ha señalado Rodríguez.

La portavoz ha señalado que los profesores no entendían que se permitiera que las dos niñas -que el año pasado no fueron a este centro, pero sí anteriormente- accedan sin mascarilla, cuando incluso las clases de 3 a 6 años también las llevan, aunque no sea obligatorio.