(Música suave)

Mira, es mamá.

¿Has hecho popó, Dascha?

(Música suave)

Retrato de familia.

¿Cuál es el plan aquí? -El "Team Spider" está investigando.

Ha sido un día largo. Muchos problemas en el metro.

(Música suave)

Hola, soy... ¿Estoy desenfocada?

-¡Y un descafeinado!

-Voy a tomar un espresso.

(Música suave)

Chicos, mirad hacia aquí. Brandy.

-A la izquierda tenemos el World Trade Center.

Hace dos años se produjo un ataque terrorista contra él.

Y adivinen qué ocurrió.

El terrorista entró en el garaje

al volante de un coche lleno de explosivos,

pero se equivocó de garaje.

Lo aparcaron en el hotel Vista.

(Música suspense)

(Explosión)

¡Dios mío!

¡Madre mía! -¡Parece un avión estrellado!

El ala lo ha cortado.

-Sí, se ve por... ¡Mierda!

¡Corran, corran!

-Dios mío.

-Cuidado, cuidado.

-¿Qué está pasando? -Va a explotar.

-Válgame Dios.

-No quiero seguir en el piso 32 de este edificio.

-¡Entre aquí!

-¿Qué está pasando?

-El World Trade Center está explotando.

-Dios mío, acabo de ver hundirse el World Trade Center.

-Mierda. Tengo que grabar para dejar constancia.

-11 de septiembre de 2001.

Buenos días. 18° a las ocho en punto.

Es martes, 11 de septiembre.

Soy Bill Harris y estas son las noticias.

Hoy se celebran elecciones primarias.

Los votantes se elegirán entre unos 200 candidatos

a la alcaldía de la ciudad.

-¿Cómo está?

-Mike, voy a dejarlos cuando vaya a un colegio electoral.

(Barullo)

Muchas gracias, gracias.

Voten hoy, no mañana.

(RADIO) "American 11 ascendiendo. Mantenga rumbo 350.

American 11, Boston. American 11, Boston.

American 11, si oye al control de Boston

identifíquese o acuse recibo".

-Lasher Jordan.

Michael Jordan está a punto de confirmar su regreso a la NBA.

Soy Alice. Duck Morsigno con más noticias.

-Un hombre de Westchester,

detenido hace 30 años por el secuestro de un avión de Air Canada,

es sospechoso de robar un banco...

-¡Bien!

-Veo de dónde lo saca.

(TARAREA)

Hace un día espléndido.

Los ferris vienen y van.

Atención, mirad aquí. Así, quietos.

(Música suave)

-La debilidad económica preocupa a muchos estadounidenses

y tanto demócratas como republicanos

presionan cada vez más al presidente para que actúe.

Hoy el señor Bush está en Florida,

donde intentará mantener parte de la atención

en su programa educativo.

El reportero John Cocrey, de la "ABC", lo acompaña.

-¿Qué es eso, jefe?

-Es una caja de empalmes donde hay cables eléctricos.

-Está en medio del cruce. Tapa cuadrada.

Subió y luego bajó. Se metió hasta el fondo.

Entré y corté unos cables, pero aquello estaba como un caldero.

-No hay nada. -De acuerdo.

(TELÉFONO) "-¿Me escucha, señora?

-Me llamo Betty Ong y estoy en el asiento tres del vuelo 11.

-Entendido.

-Acabamos de despegar de Boston y estamos en el aire.

Tenemos que ir a Los Ángeles, pero la cabina del piloto no responde.

En la clase business han apuñalado a alguien.

No se puede respirar en business.

Alguien ha rociado gas pimienta o algo así.

Creo que es un secuestro".

-¿Me da uno, por favor?

-Es el American 11 intentando llamar.

(RADIO) "-Amigo, tenemos varios aviones.

No arméis ruido y no pasará nada.

Que nadie se mueva. Todo va a salir bien.

No armen ruido".

(TELÉFONO) "-Hola. Aquí control aéreo de Boston.

Tenemos un problema.

Tenemos un avión secuestrado volando hacia Nueva York.

Os necesitamos.

Necesitamos que alguien saque unos F-16 o lo que sea para ayudar.

-¿Esto es de verdad o un simulacro?

-No, no es un simulacro ni una prueba".

-Voy a hacer una comprobación de sonido

porque me he dado cuenta

de que regular los niveles manualmente basta para un rato,

pero luego me acerco demasiado a algo y está demasiado alto o viceversa.

Probando, uno, dos, tres. Los niveles están muy altos.

Andrew Einhorn en ambos canales. Lente antigua de gran angular.

Estoy preparándome para ir a Londres, Australia.

Comprobación de audio. Probando, probando.

-Vamos a ver. Huele a gas.

-El conducto principal del gas está aquí. Va por aquí.

(Avión)

¡Mierda! ¡Dios mío!

¡Mirad eso!

¡Mierda!

-¿Qué rayos ha sido eso? -Parece un avión estrellado.

-Acérquese, acérquese. ¿Qué ha sido eso?

-Alguien se ha estrellado contra el World Trade Center o...

-Es el Trade Center.

-Es como si algo se hubiera estrellado.

(RADIO) "-Estamos cerca del World Trade Center.

Estamos cerca.

Envíen todas las ambulancias disponibles

y todos los efectivos que tengan al World Trade Center ya".

(SUSURRA) -Mierda.

-¿Dónde vamos? -Vamos al World Trade Center.

(Sirenas)

Es grave. Creo que es un avión de American Airlines.

Parece un atentado.

(RADIO) "-Aquí la unidad 10. Estamos cerca del World Trade Center.

Estamos cerca. Envíen a todas las ambulancias disponibles

y a todos los efectivos que tengan al World Trade Center ya".

(Sirenas)

-¡Dios mío!

-Hay papel por todas partes.

Mierda, es brutal.

¿Qué pasa?

Me cago en diez. Acaba de explotar una bomba en el World Trade Center.

-No, es un avión.

-¿Lo viste? ¿Cómo sabes que es un avión?

-Porque sonó así. -¿Lo oíste?

-¿Cómo va a estrellarse un avión en plena mañana?

-Supongo que no lo verían. -Los aviones no vuelan tan bajo.

-Se habría estrellado abajo. -Solo sé que oí la colisión.

Miré por la ventana y vi cosas cayendo del edificio.

Me dije: "Es una bomba".

Sé que es una bomba. Al menos es una bomba.

-Mierda. Piensa en esa gente.

-8:45 de la mañana. Oficinas repletas.

-¡Mierda!

(RADIO) "-Hay varias plantas incendiadas.

Parece ser que el avión tenía como blanco el edificio.

Estamos preparando el dispositivo en Bessy y West Street.

-Recibido".

-¿Puedo entrar contigo, jefe? -Sí, quédate conmigo.

Hola, despejen la zona.

Dios mío.

-El avión entró por arriba. Creo que fue la planta 78, sky lobby.

-Jefe, aún no hemos encontrado el ascensor.

-¿Aún no tenemos ascensor? ¿Funciona alguno?

-No hemos encontrado ninguno que funcione.

-¡Vamos!

(RADIO) "United 175. ¿Alguien lo tiene para Nueva York?

¿Alguien tiene al United 175?

Aquí, control de Nueva York.

-Team. -Hola.

¿Alguien tiene al United 175 en algún sitio?

Estamos teniendo algunos problemas. -¿Qué problemas?

-No puedo comunicarme con el United 175

ni tampoco sé a dónde fue".

(Sirenas)

(TELEVISIÓN) "Tenemos una noticia recién sucedida

en el World Trade Center.

Un avión y una cantidad tremenda de humo en una de las torres.

Sea lo que sea acaba de suceder.

Estamos intentando averiguar qué ha sido".

(Sirenas)

Espero que esto se vea.

Hace unos minutos estaba en la calle Chambers. Lo vi todo.

Vi con mis propios ojos cómo el avión atravesó el edificio desde el aire.

Impresionante. Eso es historia.

Es una tragedia, como el desastre del Hindenburg.

(Sirenas)

¡Mierda!

-Mike, están cayendo escombros desde arriba.

¿Lo ves? ¿Lo has visto caer?

Vamos a comprobarlo. Ven.

-Por aquí.

-Lo oí y lo vi.

Hace media hora llegué de aquel edificio con una entrega.

Hace media hora. Estaba en la planta 43.

Podrían ser terroristas. Podrían ser terroristas.

Nunca se sabe, pero no creo porque oí el avión.

-Megan bebiendo zumo de manzana y vodka.

Es increíble. Estoy aquí filmándolo.

Estoy temblando.

-Está en las noticias.

-¡Es un avión? -¿Seguro?

-Parecía un avión chocando contra el edificio.

-Increíble. Hay trozos del avión en el suelo.

-No sé. Esta cámara es una mierda.

-¿Cómo puedes estrellarte contra el edificio más grande de Nueva York?

Gracias a Dios no han sido terroristas.

(Sirenas)

¿Podrían enviar una ambulancia a West Street?

Hay varios heridos en West Street.

-Se teme que muchas personas estuvieran en sus oficinas

cuando esto ocurrió, a eso de las 8:45.

-A eso de las 8:45, cuando la gente estaba entrando en los ascensores.

Que sepamos, alrededor de 50 000 personas

trabajan en el complejo de oficinas del World Trade Center.

Ojalá pudiéramos decirles qué está ocurriendo dentro.

La incógnita es qué ha sido de las personas de las plantas superiores.

(Sirenas)

(RADIO) "División uno, Manhattan. Adelante.

-División uno recibiendo informaciones de la planta 106.

Numerosas personas atrapadas. Planta 106.

-Recibimos información de la planta 104.

Entre 25 y 30 personas atrapadas.

También tengo personas atrapadas en una habitación del noroeste,

en la planta 103.

También tengo personas atrapadas en la planta 83".

(TELÉFONO) "Departamento de bomberos 408. ¿Dónde está el fuego?

-Hola, estoy en la planta 105 del World Trade Center.

Acaba de producirse una explosión.

¿En qué edificio está, en el uno o en el dos?

-En el uno. Hay humo y somos unas 100 personas.

-No se mueva. No se vaya.

Hay un incendio, una explosión o algo así en el edificio.

Quiero que se quede donde está. Estamos allí y vamos a rescatarles.

-Veo humo saliendo fuera de la ventana.

-No se mueva. Estamos en camino. -Dense prisa, por favor".

-Estando volando por las ventanas.

La gente está saltando por las ventanas.

(RADIO) "-Tened mucho cuidado. Hay gente saltando por las ventanas".

(Sirenas)

Miren, alguien está cayendo. Está cayendo.

-¿Cómo? ¿Hay gente saltando del edificio?

-Sí. Dios mío, ¿lo has visto?

-Es mejor que quemarse.

-Menuda tontería, ¿qué estás diciendo?

Cierra la puta boca. Qué tontería.

Hay gente atrapada ahí arriba.

-Esto no puede ser. Esto no puede ser.

(LLORA) "-Esto es absurdo. Dejen de saltar".

-Mi novia estaba ahí arriba.

(Música suave)

(RADIO) "Joe, ¿ves un código 321 al suroeste de Newark

a unos 25-30 km? 15.000 pies y descendiendo.

Estaban siguiéndolo, giró a la izquierda y descendió muy rápido.

-Tengo algo que va sin rumbo fijo,

pero parece que va hacia uno de los aeropuertos pequeños.

-Espera, no, es uno grande.

Es uno grande porque va dejando una estela grande.

-Está a 9500. Ahora a 9000. -¿Sabes quién es?

-No sé quién será. Ya lo tenemos localizado."

-Adelante, continúen. Vamos.

Continúen, por favor.

-Lo vi porque me giré. Lo vi volando muy bajo.

-¿Vino de este lado, no del río? -Vino de allí.

Llegó hasta aquí, serpenteó un poco,

ascendió un poquito y luego chocó de frente.

-¿Era un 737? -No pude identificar el avión.

Era un avión comercial de tamaño mediano.

Creo que atravesó el edificio y llegó hasta el otro lado.

-Si te fijas, en el lado derecho ves salir las llamas.

-Desde luego. -No sé si se hundirá.

-No, no, no. Es imposible. Soy arquitecto.

Sé cómo se diseñaron estos edificios

y es casi imposible que los tiren abajo.

-1010 WINS. Son las 9:02

y seguimos hablando de un avión estrellado

contra el World Trade Center. ¿Qué has visto, Keil?

(RADIO) "-Hola, Tom. ¿Sigues ahí? -Sí, Gary.

-Bobby Jones cree que el hombre dijo que tenían aviones,

aviones en plural. No sé si se debió al acento

o en realidad hay más de un avión, pero voy a confirmártelo

y enseguida vuelvo a llamarte, ¿de acuerdo?"

-¿Llegó hasta el otro lado?

-Sí, porque lo ha atravesado por la derecha.

Será un ala que se partió. -Sí, se ve.

-Este vídeo es pésimo.

-¿Esas son las últimas 20 plantas? -Sí.

-Después de los últimos atentados

nunca pensamos que esto volvería a pasar.

Metieron un coche en un aparcamiento, pero esto es un edificio de oficinas.

(Explosión)

¡Mierda! -¡Dios mío!

-¡Mierda!

-Dios mío.

Mierda, acabo de grabarlo.

-¡Dios mío, es terrorismo! -Dios mío, ¿qué vamos a hacer?

Tengo miedo, me voy. -No te vayas, Megan. No podemos.

Megan... -No puedo seguir aquí.

-Vale. Espérame.

-¿Bajamos en ascensor?

-No quiero seguir en el piso 32 de este edificio.

(Sirenas)

-Dios mío, se produjo una gran explosión

y pensé que era un trueno o algo así,

pero luego vi caer papeles y pensé que sería un desfile.

Miré a Broadway para ver el desfile, pero me giré y vi esto.

Hay un punto de incendio en el World Trade Center.

-Por el sonido de la explosión seguro que era una bomba.

Cuando la oí me retumbaron los oídos. Serían las nueve de la mañana.

Miles de personas estarían llegando a sus trabajos

y no he visto a ningún bombero.

(Música suspense)

¿Otro avión en la torre? -Eso es lo que dicen.

-Tenemos otro avión en la otra torre, la torre del Trade Center.

Un gran incendio. Es la otra torre.

-Dame las compañías que están entrando en el edificio 2

del World Trade Center. Léemelas.

-Ingenieros 211, unidad 22, unidad 53, unidad 40,

división tres, batallón 10, batallón 12, camión 16,

camión dos, camión 13, unidad 221...

(Sirenas)

Circulen.

-Como casi todos los edificios cercanos se han evacuado,

las calles están llenas de gente atónita,

asustada, aterrada y llorando.

Resulta difícil de creer el tremendo pánico que reina en las calles.

Muchas personas están corriendo.

Hay vehículos de emergencia llegando de todas partes.

(Sirenas)

(RADIO) "Unidad 10, informe a todas las unidades que estén llegando

que no paren delante del edificio. Hay escombros cayendo del edificio".

(Sirenas)

¿Es un avión o una bomba? -Es una bomba.

-Dicen que es un avión.

-Dicen que es un avión

y que ese edificio sufrió una puta explosión de repente.

No fue un avión.

Mire, ese lado explotó de repente, saltó por los aires hace unos minutos

mucho después de eso.

(Murmullos)

No es un avión. No saben qué están diciendo.

-Salgamos del edificio.

-Vámonos. La Policía está diciéndonos que salgamos del edificio.

-¿Esperamos a ese?

-¿Ha chocado otro avión? -Sí, otro.

-¿En serio? -Otro, sí.

-Dios mío.

-¿Me toma el pelo? Pensaba que solo había visto uno.

-Hay otro.

-Hay otro avión. Le dio al otro edificio.

-Anda ya. Es una locura.

-Esa es la puta verdad y ya sabe lo que significa eso.

-No puede ser verdad. -Dios mío.

-Pensé que era un accidente.

Vi el primer avión y pensé que había sido un accidente.

-Con su permiso, gracias. -Tengo que ir a por mi hijo.

-Increíble. -Dios mío.

-Tenemos que salir del edificio. -Sí, yo sí.

-Sí, tenemos que salir.

-Según parece, un segundo avión se estrelló contra las Torres Gemelas.

Están evacuando nuestro edificio.

La Policía nos ha pedido que salgamos de estos edificios altos.

Esta es mi última grabación en River Terrace.

(Sirenas)

Esto es una puta alucinación.

Una puta alucinación.

El olor es tremendo.

Huele a cable y a metal quemado.

Parece que hay gente colgada de las ventanas.

(SOLLOZA) "Una puta alucinación".

(RADIO) "American 77. Responda.

American 77, ¿pueden comprobar la recepción?

-Control de American. ¿En qué puedo ayudarle?

-Aquí, control aéreo de Indianápolis.

Hemos perdido el rastro de American 77.

No tenemos imagen en el radar y no hay comunicación con él.

¿Vosotros lo intentasteis y no hubo respuesta?

-No hubo respuesta."

(Sirenas)

(RADIO) "Atención, hay gente saltando.

Gente saltando".

(Sirenas)

(Estruendo)

Están saltando.

(Estruendo)

Gente saltando. Están saltando.

Oreo, escucha. -¿La otra torre también?

-Él va a... Voy a mandarlo arriba.

-De acuerdo, adelante. Que suba. -Un momento. Seguidme todos.

-No os separéis. No os separéis. Contadme lo que veáis.

-Yo no me quedaría por aquí.

(Bullicio)

Vi la primera explosión, pero pensé que había sido una bomba.

Luego dijeron que había sido un avión y de repente ocurre lo mismo.

Y luego en las noticias alguien dijo

que habían avisado de que lo harían cada media hora.

-¿Van a estrellar un avión cada media hora?

-Sí. -¿Es que no les basta?

Después del primero bajamos allí.

Estábamos justo en Church Street y dije: "Quiero otra cámara",

así que fuimos al otro y nos quedamos allí.

-No es buen sitio donde estar cuando...

-Nunca había visto nada así. He visto películas.

Son cosas que ves en las películas, pero esto...

No importa la seguridad que tengan en todo.

Cuando esas cosas se planean, siempre hay una forma de hacerlo. Siempre.

Parece increíble.

(Sirenas)

(Música suave)

(LLORA) "Quiero largarme de aquí".

-¿Vio usted el avión?

-El otro avión llegó como 5 minutos después.

(Música suave)

(RADIO) "-Noticias WINS. 11 de septiembre.

En caso de que acaben de sintonizarnos

y se pregunten qué ocurre, es algo inaudito.

Parece ser que las dos torres del World Trade Center

han recibido impactos de aviones estrellados contra ellas.

Aún no tenemos claro qué pasó en la segunda,

pero el de la primera está confirmado".

-Perdone, señor. Perdone.

(Música suave)

-¿Te sacaron de la cama? ¿Te sacaron de la cama?

No estás calzado. -Salí de mi edificio.

(Sirenas)

Creo que podría haber abierto un boquete.

-No, tengo el vídeo, el segundo explotó.

-¿Usted estaba arriba? -En el 59.

-¿Qué ocurrió? -No se qué ocurrió.

Dicen que fue un avión. -¿Cómo salió del edificio?

Por las escaleras, por la gracia de Dios.

-Aquí no están seguros. -Cuidado, detrás.

Cuidado, detrás. Cuidado, detrás, vamos.

¡Vamos! -Fue un puto terror.

Vi estallar el segundo edificio, fue una bomba.

-Era un helicóptero. -¿Qué?

-Era un helicóptero. -Yo estaba en mi azotea, salimos,

oímos la explosión, nos quedamos mirando unos minutos

y de repente el segundo edificio estalló. ¡Bum!

¿Qué oyó usted? ¿Que el helicóptero se estrelló

contra el segundo edificio? -La señora dice que lo vio.

Vio un helicóptero volando alrededor.

Una mujer histérica que está ahí abajo.

Dijo que había visto un helicóptero volar alrededor antes de estrellarse.

-Escuche, yo vi la bomba, no sé qué estarán diciendo,

pero no es cierto.

Lo veo y luego explotó. Explotó ahí.

-Oh, Dios mío.

Anda ya, esto es una puta locura.

Es una puta locura.

-No ha sido un accidente ni una bomba en los edificios.

Es lo que llamamos un atentado terrorista y no hay vuelta de hoja.

-Dios... (LLORA)

Lenny, llámame, por favor, estoy bien. Por favor, llámame.

(LLORA)

-Esto es demencial.

-Anthony, ¿has visto eso? -¿Qué?

-He visto caer a alguien.

-¿Qué? -Acabo de ver caer a alguien.

Estaba agitándose y muy asustado. Estaba cayendo por la ventana,

se distinguían los brazos y las piernas, caía en picado.

Estaba aterrorizado. -¿Cayó del edificio?

-Cayó del edificio, en serio. -Esto es demencial, no entiendo

los boquetes, no entiendo...

Parecían tan grandes como los aviones,

pero los del otro lado serán mayores.

(Música tensión)

Joan, ¿me recibes? -Te recibo.

-Has estado presenciando esto desde una azotea con amigos y vecinos,

¿cómo valorarías su reacción en estos momentos?

-Todos están conmocionados, todos. La gente no da crédito

a lo que ha visto u oído. El humo está extendiéndose

y sigue dirigiéndose hacia Brooklyn. Desde aquí se huele el humo.

Es increíble.

-Mientras nos calzábamos para comprobar lo que pasaba,

el segundo avión se estrelló contra el Trade Center.

Pensamos: "¿Están atacándonos?". Quizás sea un misil.

Nos dirigimos a la azotea.

(Sirenas)

¿Los aviones están dentro? -Sí, por lo que sé,

los aviones entraron volando, explotaron y siguen dentro.

-Escucha esto, estoy asustadísimo. Esto puede ser...

-¿Fue en tu oficina?

-Trabajo en el piso 83 del edificio dos.

Sí, en el mismo edificio.

(Sirenas)

-Dios mío... -8695, buenos días, buen día.

-Estoy en el piso 83. -¿Cómo está, señora?

-¿Van a poder traer a alguien aquí? -Por supuesto, señora,

vamos a ir a por usted. -Pues aún no hay nadie.

La planta está llena de humo, estamos aquí. No podemos respirar.

¡Hace muchísimo calor, hace muchísimo calor!

¡Muchísimo calor! -Señora, señora...

-Estamos en la fachada del otro lado de Liberty

y hace muchísimo calor. -Espere, tranquila, siga en la línea.

-Por favor... -Escuche, escuche,

la llamada está registrada, estoy documentando, voy a...

Un segundo, por favor. -Voy a morir, ¿verdad?

-No, no, no. -Voy a morir.

-Señora, rece sus oraciones. -Voy a morir.

-Deben pensar en positivo porque tienen que ayudarse a salir de ahí.

-¿Puede quedarse conmigo, por favor? -Sí, señora, por supuesto.

-Siento que estoy muriéndome.

(LLORA) -No, otro edificio acaba de explotar.

-Hoy hemos sufrido una tragedia nacional.

Dos aviones se han estrellado contra el World Trade Center

en lo que parece ser un atentado terrorista

contra nuestro país.

-Esto es...

es demencial, es demencial.

-Esto demuestra lo que importa en la vida.

(Sirenas)

-¿Está bien? ¿Estaba en el edificio? -Trabajamos en la 64.

-¿Eran aviones comerciales llenos de pasajeros?

-Sí, son dos 727.

-¿Hoy han muerto miles y miles de personas?

-Sí, ha muerto mucha gente. Sí.

-He hablado con el vicepresidente y he ordenado que todos los recursos

del gobierno federal se destinen a socorrer a las víctimas

y a sus familias y a realizar una investigación exhaustiva

para averiguar quienes han cometido este hecho.

No toleraremos el terrorismo contra nuestra nación.

Si desean unirse a mí en un minuto de silencio...

(Sirenas)

-¿Qué está pasando?

¿Qué está pasando?

-¡Va a explotar! -¿Va a explotar? Santo cielo...

-La primera información que obtuvimos esta mañana

llegó gracias a la ejecutiva de cuentas Joan Fleischer,

quien ha estado presenciando los sucesos.

-Hace unos 5 minutos se produjo otra explosión

que pareció interna en el edificio norte.

-Entendido, al menos, no parece haberse debido

al otro avión que chocó contra el edificio.

-No, creo que no.

-Evacuación, evacuación, no funciona nada.

Señora, no se puede estar aquí, por favor, circule, salga de aquí.

-La reportera de 1010 WINS, Ayleen La Palma,

dice que está en el ayuntamiento. Ayleen.

Hola, Lee, estoy al lado del ayuntamiento

y como puedes imaginar esto está sumido en el caos.

Toda la ciudad está paralizada, hay algunas personas

intentando llamar a sus familiares. Como puedes imaginar,

los teléfonos móviles no funcionan. La fila de gente que intenta usar

una cabina en este momento da la vuelta a la manzana.

(Sirenas)

-Esto aparecerá en el video turístico de Nueva York.

-¿Dígame? ¿Quiere hablar con Meg? Un momento.

-Hola.

Esto no parece de verdad, mamá, el edificio tembló

y el suelo también. Esto parece "Independence Day".

Un auténtico infierno de fuego tragándose el edificio.

Gritamos, corrimos y ya sabes...

¿Qué se puede hacer? No es posible salir de la ciudad.

No puedo, todas las líneas de metro están cerradas.

Te quiero, adiós.

-Toda la zona, las ventanas de mi edificio repiquetearon.

-Steve, voy a interrumpirte, en caso de que recibamos

algún mensaje de servicio público. El departamento de bomberos

de Nueva York comunica a todos sus agentes y bomberos

que se presenten inmediatamente. Si usted es bombero de Nueva York

deje lo que esté haciendo y preséntese ante su compañía.

Esta mañana está produciéndose un desastre monumental en Nueva York.

-Batallón siete en la planta 40 de la torre dos.

Un ascensor funciona hasta el piso 40.

Está ocupado por miembros del camión 15.

-Recibido, pero aún no tengo unidades, aquí no hay ninguna unidad.

-Entendido.

-Recibido.

-¿Alguna novedad?

-Orio está subiendo ahora mismo. -¿Y en el otro edificio?

-Sí, según lleguen los enviarán arriba.

Llega otro avión, Tony, Tony.

-Harry, está llegando otro avión.

-Que lo abatan de un puto disparo. Está llegando otro avión.

-Está llegando otro.

-Está llegando otro avión. Está llegando otro avión,

maldita sea. Maldita sea.

No puedo comunicarme, necesito una línea telefónica.

La gente está saltando.

Hola, soy Joe, ponme con informativos ya, ya.

Loree, sí, estoy en una cabina, muy cerca de las oficinas del FBI.

La policía de Nueva York, que está en contacto con el centro de mando,

dice que según su información cree que otro avión

se aproxima a las torres.

-Mira eso, papá, mira, es donde se estrelló.

La parte de atrás del avión, papá.

Mamá...

-Si alguien de otro país ha atacado a nuestro pueblo...

-Acaban de decir que están planteándose cancelar las elecciones.

-No se sabe, tenemos reporteros sobre el terreno.

Permítanme que les diga, damas y caballeros...

-Eso es grave.

-Según sabemos, las autoridades se afanan para encontrar

personal adicional. -En el momento de los hechos,

el presidente estaba en Sarasota en un...

-La mayor parte de los mandos ha salido,

pero aún no hemos visto a responsables de Seguridad Nacional

que reconozcamos, pero tenemos noticias desde la Casa Blanca.

(Ladridos)

¡Jonas! -Sí.

-Han atacado el Pentágono. -Ya lo vi, sí, está ardiendo.

-Esto es algo increíble.

(Sirenas)

-Convocatoria de urgencia de una reunión de Seguridad Nacional

para acordar los próximos pasos. -David, siento interrumpirte,

pero estamos viendo imágenes en directo del Pentágono,

que está envuelto en humo. Nick Lisevski acaba de informar

que oyó una explosión. Nos llegan informaciones no confirmadas

de que esto se debe a otro avión que se estrelló en la zona.

-Han bombardeado el Pentágono. -¿Dónde está el ejercito?

¿Dónde está la Reserva Nacional?

-Todas nuestras vidas van a cambiar de forma drástica a partir de hoy.

Te lo aseguro.

-Sí.

-15 para batallón siete. -Batallón 15, ¿dónde estás, jefe?

-En la 74.

Las paredes de la escalera están dañadas en los pisos 73 y 74.

No hay humo ni fuego. -Recibido.

-Paredes agrietadas, tened cuidado. -Recibido, vi lo mismo en el 68.

Estamos en el 71, estamos detrás de ti.

(Sirenas)

-Broadway está lleno de gente.

A algunas personas no les importa, gente típicamente neoyorquina.

Solo les importa llegar tarde a una reunión.

Increíble.

-Si la estructura se debilita, ¿podría caerse? ¿Y hacia dónde?

-Por la forma en la que cae un árbol talado,

supongo que hacia este lado. El otro aguantaría un poco.

Miles de personas caminando por la calle.

Seguramente corran mucho más peligro que yo.

(Sirenas)

-Circulen, por favor.

-¿Sabe que dos aviones se han estrellado contra ese edificio

hace 20 minutos? Es increíble. Un ataque terrible.

-Parece un accidente, pero no lo es.

Y lo han hecho justo hoy, cuando hay elecciones

y concentraciones de gente.

-Hoy se celebran las primarias para alcalde.

-Sí, justamente, ¿lo ve?

(Sirenas)

-Batallón siete, camión quince.

Tenemos dos focos aislados de fuego, podríamos sofocarlos

con dos mangueras, comunícalo, planta 78, numerosos cuerpos.

-¿En qué escalera estás, Orio? -En la sur, Adam, torre sur.

Voy a necesitar dos hombres en las escaleras

para sofocar dos incendios. Tenemos una manguera desplegada.

Nos vendría bien tener agua para sofocar los incendios.

-Recibido, subiendo las escaleras. Estamos en la escalera B

de la planta 77, enseguida llego.

-Todo el mundo fuera del camión, hacia el ayuntamiento, rápido.

Las personas de la acera, en marcha. Hacia el camión.

Nos se paren, circulen.

Vamos, en marcha, vamos.

Sigan caminando hacia el ayuntamiento.

Sigan caminando hacia el ayuntamiento, sigan caminando.

Sigan circulando, no paren, sigan caminando, no paren.

-¿Tienes la cartera, cielo?

-Sí, ¿necesitas ir a casa para coger algo?

-Mi carné para demostrar que vivo aquí.

Disculpe.

(Gritos)

(Estruendo)

(Sirenas)

¿Está asustado por algo? ¿Acaso esto es algo que no suele ocurrir?

-No, es que no estoy acostumbrado a ver las torres gemelas en llamas.

-Parece algo sacado de un videojuego de Godzilla.

-¡Dios mío!

(Gritos)

(GRITA)

-¡Dios mío!

¡Mierda!

(Estruendo)

(Gritos)

(Gritos)

(Sirenas)

Mierda. ¡Mierda! Caray.

-Corran, corran. Vamos, vamos, no paren.

-Oh, Dios mío.

-Cierra la ventana, cierra la ventana.

Cierra los conductos de ventilación, ciérralos.

-Sí, hay que cerrarlo todo.

-¿No será mejor salir a la calle? No sé qué hacer.

-Mira eso, mira, gente huyendo.

(Gritos)

-Levántate, tenemos que salir de esta mierda llena de humo.

Vamos, vamos, vamos. -Los gatos, los gatos.

-No los alcanzo.

¿Estás bien? ¿Vas bien? -Es mejor arriba, es mejor.

-¿Qué pasa? -El World Trade Center ha explotado.

Vamos a tomar un poco de aire.

Venga aquí, venga aquí. -¿A dónde vamos?

-No podemos salir a la calle... -¿Y qué hacemos?

-Esperar aquí hasta que el polvo... Fuera no se puede respirar.

¿Podemos entrar en su piso? -Sí.

-¿Y ellos? -Sí.

-Entremos, entremos.

(RESOPLA) Gracias, gracias, gracias. -Mierda, mis ventanas están abiertas

de par en par.

(Maullidos)

-Ven aquí, gatito, ven aquí.

-Escuchen, han dicho que la otra torre

podría venirse abajo, que no aguantará.

-Tenemos que salir de aquí. -Vamos al río, al este y al río.

¿Puedo dejar mis gatos aquí? -Sí.

-Métalos en el cuarto de baño. -Gracias.

-La otra torre se cae, Dios mío.

(Gritos)

-Esto es...

Espero que hayan podido sacar a alguien.

(Gritos)

-Siéntate. Siéntate aquí, en esta silla.

-¿Todo el mundo bien? -Sí, estoy bien.

-¿Dónde está el jefe Heyden? ¿Dónde está el jefe Heyden?

-Aquí. -¿Dónde estás, Joe?

Tenemos que sacar a todo el mundo, vamos.

-Las luces, vámonos.

-Centro de mando en torre uno. Evacuen a todas las unidades

del edificio. Puesto de mando a todas las unidades.

Camina hasta el final de la escalera. Hasta el final de la escalera.

Arriba, ¿podemos subir por ahí?

-Sí. -Subamos.

-World Trade Center uno, la última explosión nos afectó.

El centro de mando está siendo evacuado.

(Voces por radio)

-¿Qué es eso, Anthony? -Kyra...

Kyra, el edificio se ha caído.

-No veo nada. -El edificio se ha caído.

-Anthony, entra.

Entra.

¿Por qué querrían matar a todo el mundo?

-Porque son... No lo sé. No lo sé, pero...

No sé qué decir. -Hay que cerrar las ventanas.

-Cielo santo.

Dios mío, acabo de ver cómo se venía abajo el World Trade Center.

Estaban intentando hallar la forma de salir de aquí.

¿A dónde voy? Dios mío, esto está lleno de humo.

Voy a entrar, Dios mío, acabo de ver... Se vino abajo.

Se cayó por su propio peso.

Solo veo humo y ceniza.

Es como si estuviera en plena noche y no hubiera nada fuera de mi ventana

salvo esta materia blanca

y no puedo localizar a Lisa por teléfono.

No puedo hablar con nadie por teléfono.

Voy a quedarme aquí...

por ahora.

-Dios mío, Dios mío.

No sabemos si habrá un edificio o no cuando el humo se disipe.

-No hay ningún edificio, se hundió. -Dios mío.

(Sirenas)

-Dios mío.

-Esto es Center WINS, Queens, Nueva York.

-Acabo de escuchar la radio.

-Las torres, la torre sur del World Trade Center

acabo de venirse abajo en una nube de humo.

-Es una puta locura.

(Sirenas)

-Una situación que comenzó mal no deja de empeorar a cada momento.

-Dios mío, esto es...

¿Qué significa eso? -¿Sabe el qué explotó?

-Lo sé, ya lo sé. -Ha desaparecido.

-Es increíble.

-Y el otro va a acabar igual en unos 10 minutos.

¡No, se ha hundido. Joder!

¡Dios, Dios. No puedo creerlo!

¡Kyra y Anthony viven justo ahí, están justo ahí. No!

-¿Cuál es el número de Anthony? (LLORA) -3749.

(ANTHONY) -No sé qué decir, no sé qué decir.

Sí. Espera un segundo.

¿Dígame? -¿Vais a salir de ahí a salvo?

-El edificio ha desaparecido. -Lo sé.

Tenéis que salir de ahí como sea. -No tenemos a dónde ir,

todo el bajo Manhattan está cubierto de polvo.

(KYRA) -No se ve. Hay humo por todas partes.

-Tienen el puto piso lleno de humo. ¿Quién era, Anthony?

Anthony, pon el bebé en el cochecito y sal.

-No podemos ir a ningún sitio.

Hay miles de personas siendo evacuadas en nuestra calle.

El niño no puede salir. Escucha, tengo una llamada en la otra línea.

Tengo otra llamada. Ahora mismo te llamo,

ahora mismo te llamo. Adiós.

(SUSPIRA) ¡Ah!

-Tienen que salir porque Dios sabe qué puede pasar.

Nadie lo sabe.

-No os separéis. Vamos.

-¿Dónde está papá? -Estoy aquí, estoy aquí.

Tranquilo.

Parad.

Cielo, para un momento. -No te muevas, no os mováis.

-Papá, no quiero que el edificio se caiga.

(Llantos)

(Sonido ambiente)

-¿Dónde están los hombres? ¡Michael!

!Michael, no me pierdas de vista. No me pierdas!

(SOLLOZA) Mierda.

(Sonido ambiente)

Dios mío. ¿Estás bien? Mierda.

-¿Quieres bajar por el río y subir por ahí?

-Sí. -¿Qué?

-Que todo el mundo se alejen del edificio.

(Sirenas)

Escuchen, tienen que circular. Vamos, no se paren.

-Déjeme quedarme aquí, por favor. -Tiene que irse, es una orden

de la Policía, circule.

Circulen, vamos.

Atrás, atrás, atrás. Continúen, atrás.

(Sonido ambiente)

¿Qué has visto? -En un momento tuve una visión

muy nítida, pero luego llegó un montón de humo y cristal

y creo que somos de los últimos que quedamos en este edificio.

Creo que debería salir. Los demás se han ido.

(Sonido ambiente)

¿Con quién estás? -Estaba en la 81.

-Dime qué viste y qué oíste. -Éramos 40 personas

solo en la explosión. Todo el mundo en mi planta estaba bien.

Comenzamos a bajar las escaleras. Oí gritos.

Paré en la 68. Había una mujer en silla de ruedas

y la puse en una silla con amarras y la bajé a cuestas,

la bajé seis plantas. Fue un caos.

(Sirenas)

(RADIO) "El World Trade Center se ha hundido.

El ejecutivo de cuentas de 1010 WINS, Joan Fleischer.

-Solo puedo deciros que el incendio parece haberse propagado

al edificio norte porque veo llamas en la cara sur

que antes no veía".

(Música tensión)

(RADIO) "Espera un segundo. Última hora en 1010 WINS.

-Novedades cada minuto y ninguna es buena.

Un avión grande se ha estrellado en el oeste de Pensilvania

cerca del aeropuerto del condado de Somerset.

No sabemos contra qué se ha estrellado,

pero un avión se ha estrellado en el oeste de Pensilvania.

El espacio aéreo de Estados Unidos está cerrado".

-Esto es una barbaridad.

Se dice que han bombardeado edificios en Washington.

Averigua qué más está pasando.

-Vamos a bajar unas manzanas.

(Sonido ambiente)

¿Podría contarnos algo? -Perdone.

Estaba sentado en un escritorio y oí el sonido de un avión.

Miré por la ventana y vi una sombra y luego algo que chocó

contra el edificio. -¿En qué piso y edificio estaba?

-En la planta 72 del uno. -¿Qué hacía allí?

-Soy ingeniero de la autoridad portuaria.

-¿Como ingeniero qué cree que hace falta para que...?

-Mierda.

(Gritos)

¡No!

-¡Mirad!

-Dios mío, Dios mío. -¡No, no!

-Dios mío.

(Sirenas)

Vamos, señora, entre aquí. Esa mierda...

Aléjese del cristal. -Tengo todas las cosas fuera.

Tengo todas las cosas fuera. -O su vida o sus cosas.

Miré cómo caen escombros del edificio en la calle.

No abra la puerta, por favor. -Aléjese de las ventanas.

Aléjese de las ventanas. No abra, póngase detrás, detrás.

-Dios mío, gracias, gracias, gracias.

Dios mío, me ha salvado la vida.

(LLORA) Gracias, gracias, gracias.

-Todo el mundo está a salvo.

-Gracias. Dios, gracias, gracias a todos.

Dios mío, no puedo creerlo. (TOSEN)

-Salvada por los pelos.

-¿Qué ha pasado?

-Se hundió. Las plantas de arriba se hundieron.

Vi una explosión y aquello fue un infierno.

Gracias a Dios tengo 69 años, pero aún puedo correr.

(Sonido ambiente)

Me cago en 10. Dios mío, qué putada, New York.

Se acaban de cargar a la puta ciudad de Nueva York.

-No se ve nada en el cielo.

Ojalá alguien nos dijera qué hacer. Dios mío, Dios mío.

-Me voy a casa. -Quiero estar con mi madre.

-No hay nada que puedas hacer. -Esto es como una ola que te arrasa.

(Sonido ambiente)

¿Está bien, señora? ¿Necesita agua? (LLORA) -No. No.

-Tranquila. -No. No, no.

-Se acabó. Se ha caído. -No.

-Cálmese.

Gracias a Dios salimos de ese puto lugar.

-Fijaos, miles de personas están cruzando los puentes de Manhattan

y de Brooklyn. No sé de dónde vienen ni dónde van.

Es como un mundo zombi. Todos estamos saliendo de la ciudad.

(Música tensión)

No sé qué hacer ni dónde ir. Lo pavoroso es que no sé

si se habrá acabado. Nadie sabe qué más puede saltar por los aires.

-Dios mío.

(RADIO) "El cielo está completamente azul salvo el humo blanco

que está formando nubes. El perfil de la ciudad

es completamente distinto. No hay torres gemelas".

(Llantos)

(RADIO) "Esta larga jornada no tiene visos de concluir.

Recibimos la noticia de un coche bomba en el departamento de Estado.

Vamos a conseguir información para ustedes ahora mismo,

mientras paso la palabra a mi compañero, James Faherty.

-Sí, aquí en Washington la Policía ha informado a Fox News

de que hay un avión secuestrado dirigiéndose a Washington.

-El día que para todo el mundo era la aburrida jornada

de las primarias se ha convertido en un caos incomprensible".

-¿Otro avión de pasajeros secuestrado?

-Los siguen los F-16 porque está secuestrado

y se cree que tiene otro blanco.

-¿Qué viene ahora? Dios mío.

(Música tensión)

Hay otro avión. -No, son cazas.

-¿Sabe lo del Pentágono? -Sí, acabo de enterarme

porque estaba escuchando la radio.

Han secuestrado un avión que se dirige a Washington.

Alguien secuestró un avión y se dirige a Washington.

-Esto es increíble.

No es posible. Han caído las dos torres gemelas.

Es una puta locura. Esto es una puta locura.

-¿Se fijó en lo espeso que era aquel humo?

Eso puede matarla. Lo sé, eso mata.

Plomo, asbesto, todos esos compuestos...

-Lo sé, lo sé. Me han salvado. Gracias.

(Sonido ambiente)

-Señora, tenemos que pedirle que salga de la calle.

-De acuerdo. -Atrás, atrás.

En serio, hay explosiones. -Los coches están explotando.

(Explosiones)

(Sirenas)

Una gran nube de humo negro se extiende por West, Broadway

y la calle Chambers. -Escuchen, todo el mundo atrás.

Atrás. Vamos, circulen. Atrás. Circulen, circulen.

No se queden aquí parados. Circulen.

(Sirenas)

Antes se veía la torre desde ahí.

La iglesia está cubierta de ceniza. El alféizar está cubierto de ceniza.

-No puedo ir a ninguna parte.

(Teléfono)

Aún no puedo localizar a nadie por teléfono.

No sé si saldré corriendo.

(Teléfono)

Oh.

Acabo de recibir un mensaje, nos piden que vayamos a recoger

a Zachary, pero la última vez que supe de Lisa ella estaba con él.

Quizá deba llamarla ahora.

Espero que esté a salvo.

-Una rueda de prensa programada para las 11:30 tendrá mucho

que contar porque fue uno de los aviones.

-Papá. Para.

-Sí, sí, Callie, ¿qué? -¿Dónde está el World Trade Center?

-Ya no existe, cielo. -¿Ya no está?

-¿Es un éxodo masivo? -Cuesta muchísimo respirar

y muchas personas están abandonando. -No puede ser.

- Si no disponen de coche... -¿Dónde va a ir la gente a pie?

-Caminan por la calle. -¿Dónde está Michael?

-Todo el mundo se va.

-Vale, voy a ir a por él ahora mismo.

Vale, adiós. Me ha montado un número. Quiere que vaya a por Spencer ya.

-¿Por qué? -No podemos conducir,

tendré que ir a pie. -Vale, salgamos a la calle.

(Sirenas)

¿No nos dejan cruzar la calle aquí, Max?

-Daremos la vuelta, Jessi, daremos la vuelta.

-Por ahí. -Vale.

(Sirenas)

Circulen. -¿Has oído lo de los cinco?

¿Las cinco bombas, los cinco coches bombas

delante del World Trade Center? -Circulen.

-Circulen, circulen, circulen. Circulen, circulen.

-Están evacuando una escuela.

(Sirenas)

Deberíamos estar en nuestros sótanos haciendo acopio de armas

o algo así para defender el país.

Estamos siendo atacados en un ataque bien organizado.

Mi mente me dice: "Esto no se ha acabado".

Pensamos que se había acabado cuando el primer avión se estrelló.

Ahora los edificios han desaparecido.

Seguramente sea el principio de algo.

-Hola, tenemos sitio para dos personas más delante.

-Gracias.

¿Delante?

-Sí, mejor detrás, pero les agradezco que no me graben.

-Tengo que grabar para dejar constancia.

Por cierto, ¿a dónde vamos? -Vamos hacia el norte, creo.

Tenemos amigos en el Upper West Side. -Vale.

(RADIO) "Vamos a repasar la situación actual en la ciudad, ¿Aileen?

-Ralph, en estos momentos estamos a la altura de Duane,

una zona convertida prácticamente en una ciudad fantasma.

Hay una gruesa capa de hollín y de escombros que inmoviliza

a los coches en la acera.

Imagina una nevada de casi cinco centímetros.

Salvo que esto no es nieve, son restos y cosas arrojadas

por los edificios caídos". -Esto es demencial.

(Música tensión)

(RADIO) "Desde hace aproximadamente una hora el aire se ha despejado

un poco. La brisa está barriendo el humo espeso y el polvo

hacia el centro, hacia la bahía inferior,

y se ha producido un éxodo humano y de coches.

La pregunta que todo el mundo se hace es:

"¿Cómo podemos salir de la ciudad? ¿Podremos regresar a casa?

¿Podremos llegar a Queens? Soy James Faherty.

Seguimos cubriendo la noticia en directo en 1010 WINS

con la presentadora Judy DeAngelis.

-Las primarias municipales de Nueva York se han cancelado,

como es normal, tras los atentados terroristas

contra el World Trade Center". -Hola.

-Hola. Vi el segundo avión chocar 10 segundos después.

Tenía una visión nítida del World Trade Center

a 30 manzanas al norte. Era mi última parada,

mi último saludo y me quedaba un minuto.

-¿Viste estrellarse el 747? -¿Dónde están?

-Fue cerca de Pittsburgh.

-¿Dónde están los altos mandos del ejército?

-Iba de Newark a San Francisco.

-¿Han dicho dónde están los miembros del Estado Mayor?

-No han dicho nada. El secretario de Defensa está en el Pentágono.

-Imagínate ser profesor hoy y tener que explicar esto a un aula de niños.

¿Estás bien? -No.

-¿Este es el piso? -Sí, es este.

-Hola. -¿Dónde está Spencer?

-En el cuarto de baño. -Hola, precioso.

-¿Cómo está? ¿Quieres coger tu mochila, Spencer?

Puedes venir con nosotros.

-Ellos no están tan asustados como ustedes.

No lo están porque no saben.

Saben que ha pasado algo en el World Trade Center,

pero no cómo. -Mamá, ¿viste el Empire,

el World Trade Center, desde la casa? -Sí. Sí.

-¿Se ha caído?

¿Cuál se ha caído? -Las dos.

-¿Las dos? Se han caído las dos. ¿Se ha caído todo?

Quiero ir a casa para verlo. -No es algo divertido, Spencer.

-Quiero ir a casa para verlo. -Lo sé.

-Adiós. -De acuerdo, gracias. Adiós.

-Cuidado, Anthony.

(Sonido ambiente)

El World Trade Center ha desaparecido.

No puedo creerlo.

(Sirenas)

(Sonido ambiente)

(TELEVISIÓN) "El emirato islámico de Afganistán ha dejado

de forma meridianamente clara cuál es su posición sobre el terrorismo".

(Sonido ambiente)

(RADIO) "Noticias a las 17:04. Sobre el número de víctimas

estamos recibiendo actualizaciones continuas de Terry Sheridan

en St. Vincent. ¿Terry? -Estas son las últimas cifras.

297 personas han llegado a St. Vincent.

De ellas 42 son personas que trabajaban en labores de rescate.

En la mayoría de los casos se trata de heridas leves.

Tenemos tres fallecidos y 45 personas se encuentran en estado crítico.

El servicio de urgencias acaba de anunciar que reanuda las excavaciones

en el World Trade Center.

De modo que se espera que comiencen a traer a más heridos graves

en la próxima hora".

-Hemos llegado. Las torres gemelas han desaparecido.

Y una de las cosas más increíbles.

-Si quieren donar aquí y viven en el barrio,

en estos momentos están abrumados con donaciones y voluntarios,

por favor, regresen dentro de unas horas

porque seguro que necesitan sangre, seguro que estarán extrayendo sangre.

-Abrazos gratis a quien los necesite.

Podría embotellarlos y venderlos en este momento.

-Pizza gratis. ¿Alguien quiere pizza gratis?

(RADIO) "Pasamos al reportero de 1010 WINS, John Montone.

John, ¿me escuchas? -Sí, aquí estoy.

Por muy terrible que sea este día, y a pesar de que esta tragedia pasará

a la historia como uno de los peores días de la historia de este país,

hay que decir una cosa, gente de todas las razas,

nacionalidades y sexos pararon a ayudar a las personas

que necesitaban ayuda.

Una exhibición magnifica de humanidad.

John Montone informando en directo para 1010 WINS

desde el terrible desastre en lower Manhattan".

-Un día inolvidable.

(Música triste)

Comprobando. Soy Andrew Einhorn, me dirijo a Union Square,

es la primera vez en tres días que he grabado algo.

Aquí hay mucha gente.

El ambiente es silencioso y bastante sereno.

La mayoría está encendiendo velas.

Es agradable ver que todos se apoyan unos a otros.

(Aplausos)

(Continúa la música)

¿Tienes a los gatos? -Por supuesto.

-Estupendo.

-Hay que abandonar esta zona, hay que abandonar esta zona,

es un peligro para su seguridad. Todos deben abandonar la zona.

-No estamos abiertos. -¿No están abiertos?

-No. -¿Qué vamos a hacer?

-Circulen, por favor. Circulen. -Esta es nuestra manzana.

Vivimos aquí. -No se acerquen.

-¿Has visto eso?

-Estamos viendo en el exterior desde la ventana de mi salón.

Voy a intentar acercarme, quizás la imagen esté borrosa.

Allí estaba el World Trade Center. Solo queda el armazón.

(Continúa la música)

Las torres gemelas estaban justo allí.

(Continúa la música)

Megan bebiendo zumo de manzana y vodka.

-Mamá, esto es solo zumo de manzana.

-¡Me voy. No, espérame!

(Continúa la música)

Vi caer el edificio y ahora estoy sentado aquí, en la oscuridad.

Espero que esto se vea.

-¿Están atacándonos? Quizás sea un misil.

(Continúa la música)

Es que después del primero bajamos allí,

estábamos justo en Church Street y dije: "Quiero otra cámara".

(Continúa la música)

Sí, quédate conmigo.

(Continúa la música)

Espero que hayan podido sacar a alguien.

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)