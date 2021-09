Las claves del 11-S en 10 películas y documentales

Si hay un acontecimiento que ha marcado la historia mundial en lo que llevamos de siglo XXI es, sin duda, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que todos pudimos ver en directo por televisión. Con motivo de este 20 aniversario vamos a repasar algunas películas y documentales fundamentales para comprender qué pasó ese día. Nos centraremos en los atentados, y no en sus consecuencias, porque si no la lista sería inabarcable. También os recomendamos nuestra lista de películas imprescindibles para comprender el conflicto de Afganistán, que está muy relacionado con los sucesos del 11-S. Como veréis en esta lista seguimos esperando la gran película sobre los atentados del World Trade Center.

United 93 (2006) posiblemente sea la mejor película sobre los atentados del 11-S . Un fantástico thriller que, a la vez, es un maravilloso homenaje a la tripulación y a los pasajeros de ese vuelo, que se enfrentaron a los terroristas y lo pagaron con su vida. Pero lograron evitar una tragedia mayor al conseguir que los terroristas no lograsen su objetivo de estrellar el avión en el Capitolio (al final cayó en un campo de Pensilvania). El gran director Paul Greengrass (saga Bourne, Domingo sangriento) narra la película en tiempo real y con un sentido del ritmo, el suspense y la emoción simplemente perfectos. Fue candidata a dos premios Oscar.

Los cámaras y hermanos franceses Jules y Gédéon Naudeat grababan un documental sobre un bombero novato, en las calles de Nueva York, cuando un ruido les sobresaltó. Eran los motores del vuelo 11 de American Airlines. Al girar la cámara para ver qué pasaba, lograron grabar la imagen de ese avión impactando contra la Torre Norte . Entonces decidieron acompañar a los bomberos en su misión de rescate y pudieron grabar lo que sucedía en el vestíbulo de esa Torre, donde salvaron a varias víctimas de los atentados. Y desde allí oyeron el impacto del segundo avión en la Torre Sur. Un documental que tiene imágenes realmente impactantes y que también recoge el testimonio de los bomberos sobre los compañeros que perdieron ese día. Cuando se emitió, el 10 de marzo de 2002 (para conmemorar los seis meses del atentado), fue visto por 40 millones de espectadores. Ganó un Premio Emmy al mejor Programa Especial de No Ficción . Está narrado por Robert de Niro y se hizo una edición especial para el décimo aniversario con nuevos testimonios.

Uno de los proyectos más ambiciosos que van a poder verse por el 20º aniversario del 11-S es Nueva York, epicentro del 11-S y de una pandemia, una docuserie de cuatro episodios, que emite actualmente HBO y que está dirigida por el gran cineasta Spike Lee. (Malcolm X). Muestra la resistencia de la ciudad de Nueva York a dejarse doblegar por las tragedias , ya sean atentados o la actual epidemia de coronavirus. Al parecer, en un principio el director iba a incluir las declaraciones de un grupo de conspiranoicos que afirman que las Torres Gemelas se derrumbaron por una explosión controlada (porque serviría de excusa a Bush para comenzar la guerra de Irak). Pero al final parece que no se han incluido. El documental si incluye impactantes imágenes de archivo y declaraciones de famosos actores de Hollywood , como Rosie Perez o Steve Buscemi , pero también de médicos y epidemiólogos. Por cierto que Buscemi fue bombero desde los 18 a los 22 años y aunque lo dejó para ser actor, el 11S trabajó 12 horas junto a sus antiguos compañeros buscando víctimas entre los escombros.

Una de las preguntas que todos nos seguimos haciendo es ¿cómo fue posible que ni la CIA ni el FBI fueran capaces de prever el atentado o incluso evitarlo?, sobre todo cuando había agentes del FBI como John Patrick O'Neill (1952-2001), que advirtieron durante años sobre un posible atentado de Bin Laden y que, ironías de la vida, murió en las Torres Gemelas donde fue contratado como jefe de seguridad apenas una semana antes del 11-S. The Looming Tower es una excelente miniserie que nos narra cómo la rivalidad entre ambas agencias de seguridad pudo ser la causa de que no hicieran caso a las evidentes señales de que se preparaba un gran atentado. Jeff Daniels interpreta a John Patrick O'Neill en esta historia donde también destacan Tahar Rahim, Peter Sarsgaard o Alec Baldwin.

'The Looming Tower' (Varios, 2018)

Tan fuerte, tan cerca de Stephen Daldry indaga en el dolor de los familiares de las víctimas de los atentados a través de la historia de Oskar, un niño con síndrome de asperger que es enviado a casa el 11 de septiembre y al llegar escucha varios mensajes de su padre en el contestador, en los que dice que está atrapado en los últimos pisos de las torres. Cuando vuelve a llamar el niño está aterrorizado y no es capaz de coger el teléfono, por lo que oye el último mensaje de su padre, que es interrumpido cuando la torre se derrumba . Un año después el niño encontrará un sobre con una llave, que le dejó su padre, y se lanzará a descubrir el misterio. Protagonizada por Sandra Bullock y Tom Hanks fue candidata al Oscar a la mejor película y al mejor actor secundario ( Max Von Sydow ), pero recibió numerosas críticas por sentimentalista y tramposa.

'Inside 9/11' (Michael Bronner, Grace Chapman, 2005-2011)

Inside 9/11 (2005-2011) es un documental de televisión de tres partes producido por National Geographic Channel. La primera se estrenó en 2005 y examinaba, evento por evento los hechos que llevaron a los atentados del 11-S. En la segunda se analizaban los atentados y sus consecuencias; y la tercera (2011) se centraba en la muerte de Bin Laden y el aumento de ataques terroristas alentados por otros líderes similares. Una premiada serie que incluye interesantes testimonios de testigos presenciales de los atentados y expertos en varios campos.

National Geographic también acaba de estrenar otra serie documental 11-S: testigos de la tragedia (2021), que narra los acontecimientos del 11 de septiembre a través de testimonios en primera persona de los supervivientes y equipos de emergencias. Durante estos últimos años, los responsables del documental han entrevistado a 54 personas para poder narrar la secuencia de los hechos en primera persona, a través de las miradas de aquellos que lo vivieron. No hay voz en off, no hay expertos, solo las personas que estuvieron allí.