Miles de mujeres se manifiestan en Turquía contra la retirada del Convenio de Estambul para combatir la violencia machista

Decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, se han manifestado este jueves en decenas de ciudades turcas contra la retirada de Turquía del Convenio de Estambul para combatir la violencia machista que se ha hecho efectiva este 1 de julio.

Bajo gritos como "El Convenio da la vida", "No callaremos, no tenemos miedo, no obedeceremos" o "No caminarás sola", varias miles de activistas se congregaron en un extremo de la céntrica calle Istiklal en Estambul para protestar contra la retirada del Convenio.

"Es más importante que nunca que estemos hoy en la calle. Desde que se anunció la salida del convenio nada ha mejorado. Por lo contrario, todo ha empeorado. El Estado debe proteger a las mujeres", ha dicho la activista Tugçe Sönmez, una de las participantes en la manifestación.

"No aguantamos más. Se debe aplicar el convenio, no confiamos en una ley local. Está claro que no saben prevenir la violencia", ha recalcado otra participante, que se ha identificado como Firde.

Cargas policiales en Estambul En Estambul, la policía permitió inicialmente la marcha pero, tras recorrer unos centenares de metros por la céntrica avenida, la policía ha bloqueado el camino y ante la insistencia de las activistas ha lanzado cargas con gas lacrimógeno y balas de plástico. Algunas participantes en la mancha han respondido haciéndose con un escudo policial y balanceándolo contra la fila de agentes. Turquía registra 28 feminicidios en marzo, el mes en el que salió de la Convención de Estambul También en Esmirna, la tercera ciudad de Turquía, agentes antidisturbios han cargado con gas pimienta contra una marcha de cientos de mujeres, según ha informado el diario "Evrensel". En otras ciudades grupos de mujeres han salido a la misma hora a las calles o plazas, mientras que en la capital, Ankara, han tenido lugar varias marchas en distintos distritos, con la policía intentando impedir algunas.

La salida se hace efectiva este jueves Este jueves se ha hecho efectiva la retirada del Convenio de Estambul, anunciado de forma sorpresiva en marzo pasado por el presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, pese a que él mismo había firmado este tratado, siendo entonces primer ministro, en 2011 y había promovido su ratificación en el Parlamento en 2012. Las mujeres turcas protestan contra la salida del pacto europeo contra la violencia machista: "Queremos justicia" El Convenio es un tratado legalmente vinculante que obliga a los países a tipificar la violencia machista y a disponer recursos para combatirla. Aunque su implementación ha sido deficiente en Turquía, a juicio de las organizaciones feministas, sí ha sido una herramienta fundamental para avanzar en la lucha contra el machismo en el país eurasiático.

Erdogan dice que continuará combatiendo la violencia machista El propio Erdogan ha prometido este jueves que su Gobierno continuará combatiendo la violencia machista, al desvelar un plan nacional pensado para cuatro años que prevé, entre otras actividades, abrir nueve refugios para mujeres. "Nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres no empezó con este tratado ni terminará con la retirada del tratado", ha dicho el mandatario turco en un discurso. 01.23 min Erdogan confirma la salida de Turquia del convenio de Estambul, el tratado que combate la violencia machista "Combatir la violencia contra las mujeres es parte de nuestras prioridades. Apoyo todos los pasos que se han dado. He tratado personalmente los problemas que han surgido", ha asegurado. El verano pasado, algunas voces cercanas al partido de Erdogan, el islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002, propusieron que el país se diera de baja en el Convenio. En ese momento, las intensas protestas feministas, a las que se sumaron voces de organizaciones de mujeres del propio AKP, hicieron que el plan, aparentemente, se devolviera al cajón.