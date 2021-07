La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este jueves al independentismo, de cara a la mesa de diálogo que se reanudará en septiembre, hacer una "reflexión y una autocrítica importante" por la deriva del conflicto catalán y la pérdida, ha dicho, de "muchos niveles de excelencia y vanguardia" en Cataluña. Ha dado la "bienvenida", ha añadido, a que desde ERC “hayan formulado de distintas maneras que nunca más la vía unilateral ni romper la legalidad de este país. Es importante porque eso va a ser así”.

Calvo ha reafirmado en una entrevista en RNE la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "El presidente lo dejó ayer claro, todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional forma parte de la política", ha expuesto la vicepresidente. Sin embargo, "un referéndum de un territorio no está dentro del marco de la legalidad y eso no se va a producir nunca”, ha añadido, y ha zanjado que “el PSOE nunca estará para una operación de esa naturaleza”. “Pedro Sánchez no va a estar nunca en la ruptura de este país ni en un referéndum de autodeterminación”, ha sentenciado.

Preguntada Calvo sobre si pudiera celebrarse una consulta amparada en el artículo 92 de la Constitución, un referéndum consultivo a toda la ciudadanía española, la vicepresidenta ha dicho que el Gobierno "no está" en esa cuestión sino en las urgencias derivadas de la pandemia.

El referéndum de autodeterminación es para el presidente catalán, Pere Aragonès, el único posible punto de encuentro en el diálogo con el Ejecutivo que se retomará en septiembre con la reanudación de la mesa entre gobiernos y así lo dijo tras su reunión con Sánchez el martes. Pero un día después, el presidente del Gobierno dejó claro en el Congreso, donde compareció para dar explicaciones sobre los indultos a los líderes del 'procés', que "no habrá referéndum de autodeterminación" y que el PSOE "nunca jamás" lo apoyaría.

Por su parte, el líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, no creyó las palabras de Sánchez y recordó que ya se había negado antes a los indultos que finalmente acabó concediendo. "Denos tiempo", avisó.

Calvo: "Bienvenido sea que hayan renunciado a la vía unilateral" Respecto a la posición de ERC, Calvo ha destacado las palabras de su líder y máximo condenado por el 'procés', Oriol Junqueras, renunciando a la vía unilateral. "Bienvenido sea que hayan formulado de distintas maneras que nunca más la vía unilateral ni romper la legalidad de este país. Es importante porque eso va a ser así” Sin embargo, Calvo ha pasado por alto que la formación republicana ha matizado en múltiples ocasiones después que, si bien prioriza el diálogo con el Estado para avanzar hacia la autodeterminación, no renuncia a ninguna vía. Así se establece, además, en su acuerdo con JxCat, con quien gobierna en Cataluña, y la CUP, que da apoyo externo (y condicionado a la celebración de un referéndum en dos años, según dijo en el Congreso el miércoles). De cualquier forma, Calvo ha considerado que el independentismo es el "responsable" de la crisis catalana, aunque el PP “no hizo su trabajo y desde luego no ayudó a que las cosas pudieran circular por la vía política”. Y ha considerado que “el independentismo tiene que hacer una reflexión y una autocrítica importante porque Cataluña ha perdido muchos niveles de excelencia y vanguardia que tenía”. Respecto a la causa abierta en el Tribunal de Cuentas contra el independentismo, ha defendido que la Abogacía del Estado no puede intervenir, como le piden los partidos soberanistas, porque "no se están ventilando fondos de la Administración General del Estado" derivados al referéndum del 1-O "sino de la Generalitat". Calvo ha recordado que una sentencia de 2018 ya determinó que la Abogacía del Estado no estaba legitimada para un caso similar relativo al expresidente Artur Mas por la consulta soberanista del 9-N. Este órgano "no está porque no puede estar, así de sencillo”, ha sentenciado Calvo.