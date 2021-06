En Las Mañanas de RNE analizamos la situación de Nicaragua, un país inmerso en una espiral autoritaria con un presidente, Daniel Ortega, que busca su cuarto mandato. Conversamos con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro sobre la factura de denunciar el autoritarismo. Chamorro está exiliado en paradero desconocido y es uno de los periodistas más influyentes de Nicaragua, es director de 'Esta Semana' y 'Confidencial'. Además, fue galardonado con el premio Ortega y Gasset de periodismo a toda su trayectoria. El periodista es hijo del político nicaragüense, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro.

““Ortega está atornillado al poder”“

"Tuve que salir al exilio por segunda vez en un período de dos años para preservar mi libertad ante la persecución de un régimen que en Nicaragua ha impuesto un estado policial. La prensa está en el foco, en el blanco de la dictadura para acabar con la libertad de prensa", explica Carlos Chamorro en conversación telefónica con RNE.

El periodista cuenta que la decisión de salir del país fue “extremadamente dolorosa y difícil” aunque asegura que “uno siempre tiene la esperanza de regresar pronto” a Nicaragua. Para ello, explica, es necesario que primero esté la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: "Necesitamos garantías para que los exiliados puedan regresar al país. ¿Se saldrá Ortega con la suya? Bueno, eso depende de los nicaragüenses. Depende del cerco, de la condena de la comunidad internacional. Ortega está atornillado al poder. Con la policía, con el Ejército, con la represión".

Carlos Chamorro no se atreve a hacer un pronóstico de cuándo será la salida de Ortega del poder, pero está seguro que será ‘más pronto que tarde’. “Lo único que puedo decir es que este régimen no es sostenible. Ortega puede reelegirse sin competencia política el 7 de noviembre y el gobierno que de ahí resulte no tendrá legitimidad ni nacional, ni internacional y no le ofrece ninguna solución al país. Seguimos viviendo la crisis terminal de una dictadura”, denuncia el periodista.

Detenciones de opositores y periodistas críticos En Nicaragua se están viviendo semanas de detenciones de opositores y de periodistas críticos, entre ellos la de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el pasado día 25 de junio. “Quedan voces críticas. Hay mucho miedo. En Nicaragua hay una resistencia cívica latente. Hoy hay muy pocas personas que se atreven a opinar, se están cerrando las fuentes informativas y las fuentes de opinión. En Nicaragua hay una resistencia que la dictadura nunca ha podido quebrar. Nunca ha podido quebrar la moral de ningún preso político”, reconoce el periodista, que afirma que nunca habría imaginado encontrarse ante esta situación. Esta es la segunda vez que Chamorro tiene que escapar del país: su redacción fue asaltada por la policía sin orden judicial. La primera en diciembre de 2018, cuando le robaron todo y confiscaron la redacción. La segunda, el 20 de mayo de este año. ¿De qué manera pueden ayudar las voces desde el exilio como la suya? “Creo que la prensa es un símbolo de libertad, es la última llama. La última reserva de libertad”, defiende Carlos Chamorro. “Nosotros tenemos un compromiso con la gente. Yo estoy libre, estoy haciendo periodismo desde el exilio, pero mis compatriotas han sido masacrados. Más de 300 personas han sido asesinadas en las protestas de abril. Lo menos que podemos hacer los periodistas es documentar la verdad”, cuenta en Las Mañanas de RNE.