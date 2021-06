Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2021, pero las perspectivas de que el proceso electoral sea democrático y libre son poco realistas. La pareja formada por Daniel Ortega, que ocupa la presidencia desde 2007, y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta, se ha asegurado de que su poder difícilmente sea contestado en las urnas, según analistas consultados por RTVE.es

A las detenciones de posibles candidatos opositores se sumaron el pasado fin de semana las de cinco disidentes sandinistas, algunos de ellos excompañeros de Ortega en la guerrilla que derribó a Anastasio Somoza en 1979. Más de un centenar de opositores están en prisión y un número indeterminado ha optado por el exilio.

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la UE han pedido la liberación de los detenidos, mientras Estados Unidos habla de "campaña de terror" y califica al régimen de Ortega de "dictadura".

"Hace tiempo que no es una democracia", asegura a RTVE.es Salvador Martí, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona e investigador asociado del CIDOB-Barcelona. "Ha habido un proceso de deriva autoritaria. El primer mandato de 2007 era una democracia de baja calidad, luego se convirtió en un régimen híbrido. Pero en el último bienio, desde la ola de protestas de 2018, la deriva ha sido autoritaria. No hay elementos para considerarlo una democracia, un estado de derecho".

Martí utiliza el término "elecciones autoritarias" para describir los comicios organizados por regímenes no democráticos. "Algunas dan más juego a la oposición, otras menos. Las elecciones en Nicaragua van a dar muy poco espacio a la oposición, ni siquiera para poder hacer de comparsa, porque todas las formaciones que se oponían de forma timorata al régimen están siendo ilegalizadas y sus líderes encarcelados".

Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, va más lejos y califica el gobierno de Ortega de "neosomozista". "Con los Somoza, los lazos familiares eran fundamentales y el poder se transmitía dentro de la familia. En el régimen Ortega-Murillo está pasando prácticamente lo mismo".

"En los últimos años, a medida que el respaldo social al régimen se debilitaba, el fraude u otras medidas de control se han incrementado, y se han dictado varias leyes, en un parlamento que el régimen tienen controlado, para limitar las opciones de la oposición", añade Malamud.

No obstante, de momento la principal tarea de los opositores es sobrevivir. " La gente tiene miedo, no está movilizada como en el 2018", traslada Martí.

"Uno de los efectos de la represión ha sido crear una cierta unión frente a Ortega - considera el catedrático de la UdG - Hasta hace una semana la oposición estaba desunida, esto ha podido unirla, pero no sabemos para qué".

El analista del RIE compara el "dilema" de la oposición nicaragüense con el de la venezolana: "participar o no en un proceso muy condicionado, donde las reglas no son igualitarias y la cancha está inclinada a favor del gobierno".

Incierto futuro de un régimen personalista

Carlos Malamud insiste en que el objetivo de Ortega y su esposa es "perpetuarse en el poder" todo lo posible (el presidente tiene 75 años) y "sentar las bases de una dinastía gobernante".

El control de los resortes del poder por familiares cercanos "es muy importante", recuerda Malamud. Por ejemplo, el jefe de la Policía es el consuegro de Ortega. "Favorece la reproducción del sistema y explica por qué destacados dirigentes exsandinistas, como Dora María Téllez, que ha sido detenida, o Sergio Ramírez, están claramente en contra de este gobierno".

Salvador Martí advierte que el "régimen dinástico y personalista" que está configurando Ortega "tiene expectativas de consolidación muy débiles", por la desaprobación internacional, que se ha traducido en sanciones y por la dificultad de la sucesión. "La gran pregunta es ¿hasta cuándo, cuáles son las salidas?".

"En el medio plazo no sabemos qué va a pasar - reconoce el catedrático de la UdG - En el 2018 la energía venía de los jóvenes y de las mujeres. No estaban tan pendientes ni de partidos ni de líderes. Era un movimiento social, que podría articularse con otra cosa que no sea partidos. Los candidatos más jóvenes de estas elecciones tienen 60 años".