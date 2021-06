CORONAVIRUS

En Mallorca quedan 90 mozos e mozas galegos a espera de volver mañá, tras detectarse alí un gromo relacionado con viaxes de fin de curso.

Aínda que hai casos en varios puntos de Galicia, a busca de novos contaxios asociados a este gromo segue centrada na cidade de Pontevedra.

Concentran nun hotel aos afectados

A maioría son estudantes de segundo de Bacharelato que foran ata as Baleares en viaxes organizadas de xeito privado, para celebrar o inicio das vacacións.

Nuria, María e Marta, que foron ata o Mediterráneo dende Vimianzo, indican que non estiveron no festival no que xurdiu o gromo: “Nos non temos a culpa, pero aféctanos a todos”. “Hoy era para cambiarnos de hotel –engaden–, pero no saben tampoco mucho qué hacer con nosotros”.

As autoridades sanitarias baleares detectaron un total de 265 mozos e mozas procedentes doutras comunidades autónomas, entre elas Galicia.

“Pedíamos que nos la hicieran en el hotel en el que ya estábamos, porque, en nuestra opinión, venir aquí es un foco de contagio“

Os aloxados en establecementos onde houbo casos positivos están sendo trasladados a un hotel onde lles fan as probas e terán que pasar a corentena. Algúns móstranse desconformes coa medida: "Pedíamos que nos la hicieran en el hotel en el que ya estábamos, porque, en nuestra opinión, venir aquí es un foco de contagio".