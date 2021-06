“Su casa está a diez minutos de la mía. Obviamente temo que me pueda hacer algo o encontrármelo sin querer y que no sepa cómo vamos a reaccionar ninguno de los dos”. Es la denuncia de Noelia Míguez , una mujer que sufre violencia de género y que en los próximos días tendrá que convivir en la misma localidad con su expareja, un hombre que la maltrató durante tres años llegando a apuñalarla hasta ocho veces.

En la actualidad el cumple una condena de diez años en una prisión de Alicante, donde lleva recluido seis años. Sobre el pesa además una orden de alejamiento de Míguez de 500 metros: "Mientras durante ha estado en prisión no me ha valido para nada. Ahora es la primera vez que me va a valer. Pero, claro, es un papel y con un papel también matas a una persona", asegura esta gallega que ha acudido a 'La Hora de La 1' para denunciar su indefensión y pedir a las autoridades que lo vigilen a él y la protejan a ella. Con ella ha estado María Pérez.

Gritar ante la nada

Míguez se siente desprotegida: “La denuncia que hago yo en todos estos días que llevo "gritando" no es ya porque él no tenga permisos -porque entiendo los derechos de los presos-, pero pido protección para mí y para todas las víctimas de violencia de género que estamos totalmente desprotegidas y olvidados por el estado español”. Para ella, que dice no disponer de ninguna otro "seguro" que un dispositivo móvil que le han facilitado en el centro de información a la mujer de su pueblo, la reivindación no es tanto que la vigilen a ella sino a él. “Gracias al dispositivo puedo pulsar un botón y se activa la alarma de donde estoy y viene una patrulla, pero claro, esto no es inmediato. Desde que lo pulso hasta que vienen pueden pasar minutos y en un minuto puedes matar a una persona. Soy muy joven y no me quiero morir. Ni yo ni todas las que sufrimos violencia de género”, asegura con firmeza.

La comunicación de que su agresor iba a disfrutar de un permiso de medio mes en la casa que tiene cercana a la de Míguez, le llegó a ella hace unos días. Fue Instituciones Penitenciarias quién llamo y dijo que, por primera vez, su agresor iba a salir de la cárcel: “Su casa está a diez minutos de la mía. Me gustaría que llevara la pulsera de vigilancia y agradecería que no tuviera el permiso tan cerca de mi casa. Pero bueno, ahí no me meto tanto, porque los presos tienen derechos. Solo, si puede ser, pido que esté vigilado. No que sea yo la vigilada. Por mi trabajo y por mi casa pasa la Guardia Civil, deberían pasar por la suya".