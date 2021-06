Miles de personas se han manifestado este viernes en distintas ciudades españoles convocadas por el movimiento feminista para mostrar su rechazo a los últimos asesinatos de violencia de género, que elevan a 19 mujeres y 3 menores el número de víctimas mortales en lo que va de 2021.

En la Puerta del Sol de Madrid, sobre las 22:00 horas varios miles de personas han abarrotado la parte central de la plaza. "Lo vamos a tirar", "ni una menos", "si nos tocan a una, nos tocan a todas" eran los lemas de esta "convocatoria de urgencia", que ha puessto en marcha el movimiento feminista después de que fuera hallado en el fondo del mar el cuerpo de la menor de 6 años secuestrada por su padre y de conocerse el asesinato de una chica de 17 años en Martín de la Jara (Sevilla).

01.13 min El exnovio de Rocío Caíz, la menor desaparecida en Sevilla, confiesa que la mató

Muchos de los manifestantes han acudido vestidos de luto y portando velas por las últimas víctimas de la violencia machista, "que ha vuelto a matar. SOS", como proclamaba una pancarta.

Marta Carramiñana, del Movimiento Feminista de Madrid, ha dicho a Efe que los agresores "no están locos, no son enfermos, son machistas. No son personas enfermas, saben lo que hacen y su único objetivo es acabar con nosotras de la manera que sea.

"Queda mucho por hacer para nosotras y se está yendo despacio porque seguimos muriendo y no puede ser nuestro día tener que salir a las calles a reclamar que os queremos vivas", ha añadido. Tras una hora de concentración, a las 23:00 horas, los asistentes han guardado un minuto de silencio por las víctimas.

En Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, se han manifestado más de doscientas personas, en su mayoría mujeres de todas las edades, con una pancarta con el lema "Basta de violencia contra las mujeres", delante de la cual colocaron dos velas encendidas.