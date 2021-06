Las siete claves para entender el Informe de Vida Laboral

Hoy en día, debes tener como mínimo 15 años cotizados para cobrar pensión contributiva. Y 37 años y tres meses cotizados si la quieres cobrar al 100%. Uno detrás de otro y sin que falte una hora. La cuenta es rigurosa, sí, pero existe un documento que nos la lleva al día: el Informe de Vida laboral.

Es imprescindible tenerlo pero además debes entenderlo porque es ni más ni menos que ¡tu biografía laboral! En 'Aquí hay trabajo' te explicamos las siete claves para que puedas comprenderlo:

El Informe lo elabora y lo entrega la Tesorería General de la Seguridad Social de manera gratuita . ¡Atención! No pagues por obtenerlo porque te estarían engañando. Lo puedes conseguir a través del portal de la S.S. con certificado electrónico, Clave o vía SMS. Y si no tienes nada de eso también te da la opción de que lo envíen a casa.

La Seguridad Social suele acertar en sus cálculos, pero no es infalible. Así que es mejor que lo revises por si encuentras algún fallo . Por tanto, mira si todo encaja y si no encaja, podrás reclamar.

3. Detalles de nuestros trabajos

El documento lo cuenta todo sobre tus trabajos. Indica el régimen en el que has trabajado y cotizado: General, Reta, minería del carbón o trabajadores del mar. Además, si has trabajado como asalariado aparecerá el código de la empresa en la que estuste. Si fuiste autónomo, la provincia en la que te diste de alta, y si has cobrado paro, la parte del paro cotizada.