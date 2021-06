María Retuerto, investigadora: "La física y la química nos ayudan a mejorar el mundo en el que vivimos"

Hay suspensos en la escuela o en el instituto que marcan una vida. Algunas veces, por la frustración que generan; otras, porque sirven de acicate y marcan el principio de una gran carrera de investigación científica. Y este último ha sido el caso de María Retuerto (Madrid, 1981), a quien suspendió un exigente profesor de química, que intuyó su talento y su capacidad.

Aquel inesperado "cate" fue un reto y marcó el inicio de su carrera científica e investigadora. De la Universidad Complutense de Madrid a la Rutgers (EE. UU.), un contrato en el Instituto Niels Bohr (Dinamarca) y ahora, investigadora en el Instituto de Catálisis y Petroquímica del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

María Retuerto trabaja en uno de los retos para reducir la contaminación: el almacenamiento de energías renovables como hidrógeno verde, una tecnología de momento para usos industriales , que ha despertado ya el interés de distintas empresas. Su trabajo de investigación ha merecido uno de los premios L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2020/2021.

Otro reto para las investigadoras y científicas: la conciliación

La investigación científica es muy exigente y absorbente. Requiere mucha dedicación y estar al día de los avances en el campo de especialización. Pero las tareas no acaban en laboratorio; en casa, esperan otras tareas.

María Retuerto, madre de tres niñas, subraya que sin conciliación no es posible la igualdad. Reconoce que la maternidad le ha obligado a ir más despacio: "Yo he tenido que dar mucho más de mí para poder llevar el mismo ritmo que una persona que, a lo mejor también es padre, pero que quizás no dedica tanto tiempo, cosa que no debería ser, pero es que es así."

“He tenido que esforzarme más en mi trabajo por el hecho de ser madre“

En muy pocos casos, el hombre renuncia o ralentiza su carrera para ocuparse de su familia y esto repercute en un desequilibrio para construir curriculum que son muy exigentes. Por ello, considera que la conciliación es imprescindible, no solo por los hijos, sino también porque, a partir de una edad, también hay que cuidar de los padres.

Reconoce que ahora hay más becas y ayudas para las mujeres investigadoras y científicas, que te dan más años por haber sido madre. Pero no es suficiente. "Al final, el trabajo de madre es muy largo y duro", subraya. Tanto o más que el científico.