El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha relatado ante el juez que investiga la Operación Kitchen, Manuel García Castellón, varios episodios que vivió durante su etapa en prisión preventiva en 2013 en la que sufrió, asegura, una persecución orquestada por el Ministerio del Interior.

En su declaración, que estaba bajo secreto de sumario y a la que ha tenido acceso TVE, el extesorero cuenta que intentaron envenenarle cuando estaba en la cárcel, donde sufrió una alergia de causa desconocida.

"Hasta el punto de que por la noche me tienen que ingresar en el hospital de aquí. No aguanto, yo creo que el médico se asusta, llaman una ambulancia y me trasladan al Gregorio Marañón", explica a García Castellón.