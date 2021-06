Tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos de PP y Vox, Isabel Díaz Ayuso ha tomado posesión de su cargo este sábado en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en el que ha estado arropada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y todos los presidentes autonómicos del partido.

Entre el público, además de Casado, están los dirigentes de Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras, respectivamente, y todos los expresidentes madrileños salvo Ignacio González y Joaquín Leguina.

También han asistido la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González; el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; y los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid: Mónica García (Más Madrid), Hana Jalloul (PSOE), Rocío Monasterio (Vox) y Carolina Alonso (Unidas Podemos).

Han acudido igualmente los consejeros del nuevo Gobierno de Ayuso, que tomarán posesión de su cargo el lunes.

Ayuso ha destacado la "fortaleza" de Madrid y ha reivindicado que nada nunca ha sido "ajeno" a la región y en ella no han escondido "nunca la cabeza", ni han mirado "para otro lado". "Aquí se viene a vivir en paz, sí. Pero también a estar donde pasa lo importante".

En su discurso ha hecho hincapié en que en estos tiempos, "que como nunca antes han convertido al mundo en un gran patio donde todo se comenta", ha brillado especialmente "la forma de ser" de los madrileños, "de vivir". "Algo que no nos hemos inventado ahora, sino que ha estado siempre ahí, nos lo hemos dado entre todos a lo largo de cinco siglos de capitalidad. Lo que ha hecho mi gobierno es respetarlo y protegerlo", ha defendido.

Así, ha subrayado que a Madrid "se viene a ser empresario, estudiante, vasco o catalán y manifestarlo allá donde se desee". "Porque en Madrid todos encuentran su sitio para desarrollar sus proyectos y cumplir sus aspiraciones sin que nadie lo cuestione. Aquí se escucha a todo el mundo que tenga algo valioso que contar", ha ensalzado la presidenta autonómica.

Discurso íntegro de Ayuso en su toma de posesión: "No voy a cambiar nuestro rumbo de Gobierno"

Además, ha puesto en valor "el heroísmo de tantos madrileños anónimos, la solidaridad, el cumplimiento del deber de todo tipo de profesionales, la lucha por sobrevivir en un hospital, batallando con la enfermedad, o intentado mantener un proyecto de vida, un negocio o el empleo". Para la dirigente regional, todo esto no ha hecho perder la alegría ni las ganas de seguir adelante, sino todo lo contrario.

"En los momentos más difíciles que ha vivido la Comunidad de Madrid en décadas, hemos demostrado que éramos mejores personas , y que nuestra actitud ante la vida tenía más sentido que nunca. Y esta fortaleza, que ha sorprendido al mundo, no la hemos inventado nosotros, es el carácter de los españoles que, juntos en Madrid, hacemos cosas maravillosas", ha indicado.

Así, ha trasladado que no se pude olvidar "que Madrid, castizo o vanguardista, solemne o jaranero, siempre ha estado cuando se le ha necesitado" y no les ha fallado "al resto de españoles". Ayuso ha resaltado que a lo largo de la historia " en Madrid han brillado los grandes músicos, escritores, pintores, guerreros y religiosos ".

Ayudo, comprometida "con el pueblo de Madrid, con la libertad y con España"

"Lo veo en las calles. Calles en las que recibo un cariño que me hacen sentir agradecida y abrumada. Solo espero estar a la altura del entusiasmo que me encuentro cada día. ¿Qué más se puede pedir como político, como madrileña y española?", ha dicho. En este punto, ha asegurado que la gente de Madrid la "ha enseñado a ser un poco más empresaria, hostelera, estudiante, sanitaria, inmigrante, docente o creyente" pero también "más respetuosa, más comprometida y responsable".

"Gracias a todos los madrileños, porque mi vida quedará marcada para siempre por las suyas. Este sentimiento no puede explicarse con palabras. Y me enorgullezco especialmente de los hombres y las mujeres que me han acompañado en este tiempo, mis consejeros, porque han trabajado, créanme, más de quince horas al día en los momentos más complicados vividos en décadas", ha trasladado.

La 'popular' ha subrayado que está comprometida "con el pueblo de Madrid, con la libertad y con España" y, de este modo, ha sostenido que piensa "encarar los próximos dos años mirando por los jóvenes, por los proyectos que llamen a la puerta, por las oportunidades que permitan a todos volar" así como por los mayores. "Es un lujo ser parte de la historia de la Comunidad de Madrid y una gran responsabilidad, que asumo sabiendo la herencia que recibo", ha indicado.

Ayuso ha defendido, visiblemente emocionada, que en los próximos dos años no va a cambiar el rumbo de su Gobierno sino que mejorarán "con todo lo aprendido" y allí donde se hayan equivocado, se enmendarán, porque quieren que los madrileños vean que el "ilusionante" 4 de mayo "ha merecido la pena".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 19 de junio ha publicado el real decreto, firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que oficializa el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.