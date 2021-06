Llevábamos más de un mes escuchando el soniquete de una canción, o más bien una profecía: el fin de la mascarilla podría estar cerca; llegará un día en que podremos volver salir a la calle sin tapabocas. ¿Cuándo? "Pronto", se nos decía, y poco más. Hasta este viernes, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores el próximo sábado 26 de junio, a falta de que lo ratifique un Consejo de Ministros extraordinario el jueves y se conozcan los detalles.

España adopta así una medida que ya se aplicó en países de nuestro entorno y que se había hecho esperar ante las crecientes expectativas de tener un verano, este sí, parecido a la normalidad. Una noticia que, mientras la vacunación sigue trayendo noticias esperanzadoras, se presenta como la medida estrella de la desescalada pospandémica.

Quién ha quitado ya la obligación de la mascarilla

En la carrera por sacarse la mascarilla en los espacios públicos, España se prepara para cruzar una meta que ya han pasado desde el mes de abril países como Israel y Estados Unidos. En Europa, el primero fue el Reino Unido (22 de abril), con un experimento inicial en Gibraltar, cuyos ciudadanos pudieron pasear ya sin mascarilla el 28 de marzo.

Los siguientes en retirar la necesidad de llevar mascarilla en espacios abiertos fueron Polonia (15 de mayo) y Hungría (23 de mayo). Y en junio se ha producido un descorche: Bélgica (9 de junio), Austria (10 de junio), Francia y Andorra (17 de junio).

Dinamarca, además, es desde el día 14 de este mes el primer país europeo en eliminar el uso obligatorio de mascarilla en interiores, y solo la mantiene en el transporte público. En Israel, donde sus ciudadanos no estaban obligados a cubrirse la boca en áreas abiertas desde el 18 de abril, desde el 15 de junio ya no tienen por qué usarla tampoco en el interior de bares, oficinas, comercios o transporte público -donde ya no era usual verlas-.

Nuestros vecinos franceses han sido los últimos en despertar la envidia en este sentido. Desde el jueves, ya no es necesario en el país galo llevar la mascarilla en el exterior, aunque seguirá siendo necesaria cuando se esté en grupo y en lugares concurridos, como por ejemplo una cola, un mercado, las gradas de un estadio y los patios de las escuelas.