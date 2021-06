El primer largometraje de Guillermo Ríos se proyecta ya en 64 salas de toda España. "Solo una vez", con Álex García, está rodada íntegramente en Tenerife. Trata de un tema que por desgracia es en estos días portada de todos los informativos: la violencia machista.



La película cuenta la historia de una psicóloga, a la que da vida Ariadna Gil, a la que acosa el marido de un víctima de violencia de género mientras trata a una nueva pareja.



Un duro guión que no deja indiferente a los actores que dan vida a los principales personajes. Ariadna Gil explica que se quedó descolocada cuando terminó de leer el guión, "y me hizo reflexionar y pensar en lo que me había pasado al leerla"



El tinerfeño Álex García protagoniza el largometraje y espera que "dentro de lo que cabe la disfruten y que les haga ver cosas que nosotros mismos, todo el equipo de la película, no habíamos visto antes de hacerla"