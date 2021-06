Este viernes se estrena Solo una vez, una película sobre la violencia machista escrita por Marta Buchaca y dirigida por Guillermo Ríos. Pablo (Alex García) y Eva (Silvia Alonso) acuden a la terapia de Laura (Ariadna Gil) en un film que "te desestabiliza, te va haciendo perder tu centro y tu calma", según la ganadora del Goya por Belle époque.

01.41 min Trailer: 'Solo una vez', de Guillermo Ríos y Marta Buchaca

Esta película supone el regreso de Ariadna Gil, ampliamente recordada por sus interpretaciones en Belle époque, Segunda piel, Alatriste o El laberinto del fauno. Junto a ella están dos jóvenes rostros del cine español, Álex García (Antidisturbios) y Silvia Alonso (La que se avecina), que, a su vez, ya coincidieron en Hasta que la boda nos separe.

Una atmósfera teatral envuelve este thriller emocional que mantiene el interés durante los 80 minutos que dura la cinta gracias a los enigmáticos caracteres de sus personajes.

El argumento gira en torno a Pablo, un escritor de éxito que ha sido denunciado por el padre de su pareja al encontrarse a su hija Eva con una lesión, lo que parece un incidente fortuito, un accidente, según narran ellos mismos en un principio al acudir a la consulta de Laura.

'Solo una vez' es la adaptación de una obra de teatro del mismo nombre. "Pablo es un encantador de serpientes y Eva empieza sin reconocerse como una maltratada y luego todo se cruza", explica el director Guillermo Ríos.

Ariadna Gil: "Te va desestabilizando, te hace perder tu centro y tu calma" Ariadna Gil asegura, en declaraciones a Rtve.es, que su personaje "sufre una amenaza y una violencia externa a la vez que sigue con su trabajo. Esta situación te va desestabilizando y te va haciendo perder tu centro, tu calma y tu profesionalidad". A pesar de que teme a por su vida y la de su hija, Laura intenta estar "centrada y ser profesional y no dejar que nada afecte a esas sesiones tan complicadas", añade Gil. Imagen: La actriz protagonista de la película 'Solo una vez', Ariadna Gil EFE La actriz asegura que eligió esta película tras un tiempo haciendo teatro y cine fuera de España. Si decidió decantarse por un papel complicado sobre un tema delicado fue porque "el guion estaba muy bien planteado" a partir del texto teatral de Marta Buchaca. "Tienes que centrarte en lo que está y en lo que le pasa al personaje", argumenta la barcelonesa. Ariadna Gil se reencuentra en este largometraje con algunos actores con los que ya había trabajado. "Con Alex había hecho teatro. Volver a trabajar con él me apetecía, y con Silvia también. Hemos estado muy compenetrados y nos llevamos muy bien", asegura sobre una química que queda patente en el resultado final. "La puesta de escena es muy teatral, con escenas muy largas en las que hay que apoyarse en el texto y en el compañero para que vaya avanzando la historia", concluye.

Marta Buchaca: "Estrenar en teatro y darle otra vida en cine es maravilloso" La guionista Marta Buchaca, autora también del texto teatral original, asegura a RTVE.es que "este formato, estrenar en teatro y darle otra vida, es maravilloso". Además "con cine puedes llegar a mucha más gente y en teatro es limitado". 02.02 min BSO 'Solo una vez': Vídeoclip 'Bajo la piel' de Alice Wonder 'Solo una vez' es su tercera obra teatral que acaba llegando a la gran pantalla tras 'Las niñas no deberían jugar al fútbol' y 'Litus', en la que ya trabajó con Alex García. "Dirijo teatro y estoy pensándomelo en cine. Pero no tener horarios es una maravilla (ríe), la dirección implica mucho más y ahora tengo dos hijos". Aunque acaba reconociendo que "es importante probar" y que probablemente dé el paso. También anuncia que tiene "dos pelis para estrenar y he vendido el primer guion para cine". La película trata un tema especialmente delicado, el de la violencia de género, pero la dramaturga reconoce que las opiniones que ha recibido por parte de expertos en la cuestión coinciden en señalar el respeto con que se trata el tema en la obra de teatro. "La única licencia es la terapia conjunta, que no se hace, pero me venía muy bien para la trama", explica la autora.

Guillermo Ríos: "La historia me encontró a mí, la leí y me enganchó" El director Guillermo Ríos reconoce a RTVE.es que llevaba un tiempo sin dirigir porque no encontraba "una buena historia para contar". Pero le hicieron llegar el guion de la obra y fue amor a primera vista: "La historia me encontró a mí, la leí en un avión y me enganché", tanto que no se lo creyó cuando le dijeron que era para que la dirigiera él. Sobre el camino que recorre la película, comenta que "el arco emocional del personaje es fundamental hay que rascar un poquito a los personajes para que salga a la luz la verdad". Además añade que le dieron "más peso a Ariadna Gil para que fuera la protagonista, desde un punto de vista neutral como el del espectador". Guillermo Ríos reconoce la importancia de trabajar con una psicóloga, la terapeuta Marta Mariñas. A su vez, Marta Buchaca se congratula de lo bien que han hecho los 'deberes': "Todos han trabajado con la psicóloga. Hemos tenido muchas conversaciones, se han leído libros y visto documentales que les he mandado". Algo que Ariadna Gil corrobora: "Es importante prepararlo con personas que se dedican a esto, preguntar las dudas que te surgen y respetar un tema tan delicado".