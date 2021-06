El G7 ha anunciado un acuerdo para donar más de mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a los países en desarrollo y ha cerrado su cumbre en la localidad inglesa de Cornualles con un compromiso de lucha contra el cambio climático.

En el comunicado final de la reunión, suscrito por los líderes del Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos, se concreta que el compromiso de donaciones directas alcanza las 870 millones de dosis, la mitad de las cuales se deberán destinar antes del final de este año a través del programa COVAX. En su intervención, Johnson ha dicho que cien millones de esas dosis saldrán del Reino Unido.

La declaración conjunta explica que los compromisos adquiridos por los siete países desde el comienzo de la pandemia, ya sea vía contribuciones financieras o donaciones directas, elevan el total de la cooperación a 2.000 millones de dosis.

Los expertos calculan que serán necesarias 11.000 millones de dosis como mínimo para derrotar a la pandemia a nivel global. Preguntado sobre la suspensión de las patentes de vacunas -una medida preconizada por más de cien países en todo el mundo, incluido Estados Unidos-, Johnson ha dicho que "lo verdaderamente importante es elevar la capacidad de manufactura en todo el mundo, especialmente en África". "El camino a seguir es vender las vacunas a precio de coste, defendemos el modelo de Oxford/AstraZeneca", ha dicho Johnson.

Según ha explicado el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dicho compromiso incluye eliminar las ayudas al carbón y poner fin a este tipo de centrales muy contaminantes . No obstante, no se han mecionado fechas límite para esto último.

China: "Los asuntos mundiales deben gestionarse consultando a todos"

China, por su parte, ha señalado que los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países hace mucho tiempo que acabaron. A través de unas declaraciones del portavoz de la Embajada china en Londres, el gigante asiático ha reiterado que "solo hay un sistema y un orden internacional en el mundo, el que tiene a las Naciones Unidas en su núcleo".

Para China también hay solo un conjunto de normas mundiales, las que están basadas en los principios de la Carta de la ONU, "y no las supuestas reglas formuladas por un pequeño número de países". "Siempre hemos creído que los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, fuertes o ricos, son iguales, y que los asuntos mundiales deben gestionarse consultando a todos los países", señaló el portavoz.

La reacción china se produce después de que el presidente estadounidense convenciera al resto de líderes del G7 de la necesidad de lanzar un gran plan de infraestructuras que contrarreste el avance de China.

En ese sentido, los dirigentes del G7 acordaron el sábado lanzar la iniciativa Build back better for the world (Reconstruir mejor para el mundo) para "responder a las necesidades tremendas de infraestructuras en los países de ingresos medios y altos", según la Casa Blanca. El plan quiere ser una alternativa al proyecto chino One Belt, One Road (Una ruta, un cinturón), que pretende revitalizar la conocida como Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa.