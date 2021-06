Aparentemente no habrá sorpresas este domingo cuando se anuncie al nuevo líder de Podemos. La candidatura de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha recibido los aplausos sin fisuras de las bases del partido en la IV Asamblea Ciudadana que tiene lugar este fin de semana en Alcorcón. Belarra no parece tener oposición. Entre sus rivales, poco respaldo ha recibido entre los asistentes la propuesta de Esteban Tettamani, mientras que el crítico Fernando Barredo ha recibido duros abucheos al denunciar que lo que se celebra es “una cacicada camuflada”.

Este sábado ha tenido lugar la presentación de las tres candidaturas en el Auditorio Paco de Lucía de Alcorcón ante unos trescientos simpatizantes -un tercio del aforo en plena pandemia de coronavirus- que han guardado un minuto de silencio por los últimos crímenes machistas. Todo, en la cuarta Asamblea Ciudadana que celebra el partido y que inaugura un nuevo ciclo en el partido ya sin el hiperliderazgo de Pablo Iglesias, que abandonó la política tras el batacazo de la izquierda en las elecciones del 4M en Madrid.

Belarra no ha sido quien ha presentado su candidatura, sino su equipo, pero en declaraciones a los medios desde Alcorcón ha apelado a una nueva dirección "coral" en la formación morada. Precisamente, ha defendido su postura de no tomar la palabra porque ,"en un momento en el que compañeros y compañeras van a tener que asumir mucha mas responsabilidad, toda la responsabilidad no puede recaer en el secretario o secretaria general". También ha rechazado las críticas de Barredo sobre este proceso de primarias: "Estoy orgullosa del proceso y los pasos que hemos dado y de la esencia democrática", ha insistido la candidata, que se ha mostrado convencida de que tras esta asamblea saldrá un "proyecto fuerte y potente" que llevará a Podemos a ser la "primera fuerza política progresista".

Ione Belarra, a su llegada a la IV Asamblea Ciudadana de Podemos. EFE/Fernando Alvarado

Para defender su candidatura bajo el nombre de ‘Crecer’, han intervenido la portavoz del partido Isa Serra, los coordinadores de Podemos en Murcia, Javier Sánchez, y Castilla y León, Pablo Fernández, y Lilith Verstringe. Todos han reivindicado los logros impulsados por el partido dentro del Gobierno de coalición y la esencia del Podemos original. “Vamos a volver a demostrar al país que tenemos todo el futuro por delante”, ha afirmado Serra, quien ha reivindicado “la forma de hacer política” del partido pese a tener al poder mediático, al económico y al judicial “en contra”. También han hecho autocrítica al asumir que estar en política supone asumir "contradicciones" y "cesiones" en acuerdos que "no son de máximos", en referencia al Gobierno de coalición.

La candidatura de Belarra reivindica los logros y la esencia de Podemos “Tenemos que seguir siendo el motor de las transformaciones políticas, porque eso es Podemos”, ha asegurado Serra, quien ha defendido que el partido “nació para ganar” y para “transformar la vida de la gente”. “Tenemos que ser la primera fuerza de un gobierno progresista”, ha sentenciado. Enfrente, ha situado al “discurso reaccionario del trío de Colón”, que sigue “los pasos de la extrema derecha machista y negacionista de los derechos de las mujeres”. Por eso, ha defendido que solo hay “dos salidas”: "el trío de colón frente a un Podemos feminista”. Sánchez, por su parte, ha reivindicado la “toma de decisiones colectivas” que definen a Podemos, que es en sí mismo “una pulsión de cambio” frente a “un régimen que daba señales de descomposición”. Así, ha reivindicado el 15M del que nace el propio partido. “Frente a la crisis, nuestro pueblo alzó la voz, fuimos millones”, ha aseverado, reivindicando el ‘movimiento indignado’ y su “grito destituyente” que dio lugar a las “mareas de los servicios públicos”. Y ha dicho que el proyecto político que surgió de aquella indignación “hoy sigue vigente”. De Vistalegre a Alcorcón: ¿qué queda del Podemos original? “En 7 años, Podemos ha conseguido cosas impensables pese a todos los agoreros que decían que era imposible y pese a una maquinaria de cloacas y guerra sucia”, ha proseguido Sánchez, quien ha atribuido al partido la ruptura del bipartidismo, la “dimisión” del rey emérito, Juan Carlos I, “a los pocos días de que Podemos entrara en el Gobierno” y la reformulación de “las estructuras de los viejos partidos”. “Hasta el punto de que el viejo aparato del PSOE” de Felipe González “fue derrotado en unas primarias”, ha añadido. Y ha reivindicado los últimos logros de Podemos dentro del Gobierno de coalición, como el ingreso mínimo vital o los Presupuestos Generales del Estado, que “han puesto fin a la década perdida de la austeridad” y que son los que ayudan a “frenar el fascismo”: “Es para que estemos orgullosos de todo lo que hemos logrado”. Pablo Fernández, tras agradecer a Pablo Iglesias todos sus logros, ha llamado a los miembros de Podemos a "crecer con Ione" y propiciar el cambio en todos los rincones de España, un cambio "comienza mañana". Por último, Lilith Verstringe ha despertado el aplauso de los militantes al asegurar que la sociedad está ya lista para "abrir un debate serio sobre la República". "Podemos ha cambiado la historia, Podemos es presente pero también, y sobre todo, es futuro", ha recalcado Verstringe tras reafirmar el compromiso de la candidatura de Belarra con la consolidación territorial del partido para redoblar su presencia en ayuntamientos y comunidades.

Abucheos a Barredo por sus críticas a una dirección que “traiciona al 15M” Fernando Barredo ha sido el más crítico durante la presentación de su candidatura ‘Nuevo impulso’, como ya lo fuera en Vistalegre III el año pasado. Lo ha sido no solo con Belarra, cuya propuesta, ha dicho, “traiciona al 15M y a los de abajo”, sino también con la cúpula actual del partido. Una “oficialidad” que ha “ninguneado” las alternativas políticas en el partido con la “vieja maniobra de la acaparación” mediática. Sus palabras han ido provocando gritos de “mentiroso” y “sinvergüenza” por parte de algunos de los militantes. Pero Barredo ha seguido denunciando que esta no es “una asamblea democrática” sino una “cacicada camuflada” ya que “los avales no han sido auditados ni verificados”. "Toda la gente que se ha ido, se ha ido porque aquí no hay democracia interna", ha apuntado Barredo para instar a "resetear" Podemos, al que ha calificado de la formación "más opaca de Europa". “El Consejo Ciudadano ciclópeo ilegalmente constituido no nos representa”, ha denunciado, porque “con todo el morro” se “desborda” el máximo de 62 miembros. Y ha asegurado que el partido tiene “montada una inquisición interna para la purga de los críticos”. “Pero por mucho que algunos rabien, nosotros formamos parte del partido”, ha zanjado.