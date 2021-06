La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho esperar que los líderes de PP, Vox y Ciudadanos -Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas- “no sean cobardes y se hagan la foto” el próximo domingo en la madrileña plaza de Colón en el marco de la manifestación contra los indultos del 'procés'. “Hay que ser valiente si tu posición es lanzar el mensaje de que la derecha está radicalizada y unida contra Cataluña”, ha aseverado en una entrevista en Las Cosas Claras de TVE.

“Llevan días diciendo que irán pero no se van a poner”, ha dicho la vicepresidenta primera, quien ha cuestionado que algunos barones ‘populares’ no asistan porque, según ellos, "tienen cosas que hacer”. Se ha referido así a los presidentes de Galicia, Andalucía y Castilla y León: Alberto Núñez Feijoó, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco.

Calvo ha criticado que la oposición, especialmente el PP, no tiene proyecto para Cataluña. Así, ha asegurado que, cada miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, se enfrenta a "la nada": "Nunca hay nada enfrente a lo que tenga que decir algo, salvo esas proclamas que llevan a la plaza de Colón".

"Hay una parte de la oposición que no tiene ninguna propuesta para Cataluña, que no dice absolutamente nada y que no se enfrenta al independentismo sino a Cataluña entera, algo que es muy grave", ha proseguido, y ha añadido que el PP "no tiene apoyos" en Cataluña y "procura que Cataluña se enfrente a España".

"La derecha le dice a Cataluña que la quiere dentro de España, pero ni la entiende, ni tiene votantes allí, como tampoco en el País Vasco", ha incidido.

A continuación, ha cargado contra las "mentiras cobardes" de la oposición contra los indultos, como que no se pueden conceder con el informe en contra del tribunal sentenciador, que requieren arrepentimiento por parte de los condenados o que son "un reproche a la justicia": "La derecha está enredando y confundiendo a la ciudadanía".