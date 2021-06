El presidente del PSC en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, ha reiterado su propuesta de una mesa de diálogo con todos los partidos con representación parlamentaria en Cataluña para "escuchar la diversidad de voces" que hay en esta región.

"He pedido que, además de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern, abramos una mesa de diálogo con todos los partidos políticos para consensuar un modelo político y de convivencia en el que nos sintamos todos cómodos", ha subrayado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Esta propuesta de Illa no es nueva, porque ya en la campaña electoral cuando los comicios autonómicos del 14F ya lo planteó como una medida que llevaría a cabo si resultaba investido presidente.

Para el líder socialista en el Parlament, en esa mesa deberían sentarse los ocho grupos que están presentes en la Cámara catalana porque "representan la pluralidad de puntos de vista que hay en Cataluña".

Pide entender que los indultos son "necesarios" para abrir "un tiempo nuevo en Cataluña"

Preguntado por los indultos a los presos del 'procés' que plantea el Gobierno, ha asegurado que son un "paso necesario" para iniciar en Cataluña "una nueva etapa, un tiempo nuevo" después de una década "perdida" por el independentismo que "no ha servido para nada".

"El nuevo tiempo se concreta en dialogar, en construir un proyecto político en el que todos nos sintamos implicados, pero ese proyecto no es la independencia", ha insistido. En este sentido, ha afirmado, al igual que ya dijo este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay que ser "magnánimos" y que se requiere "altura de miras" y no mirar si las encuestas son favorables o no a los indultos.

Sobre el referéndum pactado que pide ERC, Illa ha rechazado que sea una consulta de autodeterminación para "plantear una ruptura", aunque se ha mostrado a favor de votar "un acuerdo", como pudiera ser un nuevo estatuto de autonomía.

Además, ha recordado que un referéndum de autodeterminación "no tiene cabida en la Constitución", pero en cambio, si ha defendido votar para "mejorar el autogobierno" en Cataluña.Sobre