Miguel Ángel Villena: "Desde la perspectiva de Valencia, Berlanga está a la altura de Blasco Ibáñez, Sorolla o Benlliure"

Miguel Ángel Villena (Valencia, 1956) es uno de los nombres más repetidos y reclamados estos días, cuando está a punto de arrancar el ‘Año Berlanga’. Periodista e historiador, es también autor de Berlanga. Vida y cine de un creador irreverente (Tusquets, 2021), una biografía muy detallada que narra los avatares vitales y la obra del cineasta valenciano. El libro, ganador del XXIII Premio Comillas 2021, recorre más de un siglo de historia de España, desde principios de XX hasta la muerte del director de Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional o La Vaquilla, en la primera década del XXI. El 12 de junio se cumplen 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga, una figura imprescindible para entender la evolución del país desde los años 50 del siglo pasado. Contradictorio, bromista, erotómano, discreto, irreverente, liberal… los adjetivos para definir la figura de Berlanga son infinitos. Y todos están en el libro de Villena.

P - Háblenos del proceso de elaboración del libro. ¿Cómo surgió la idea y cómo fue la fase de documentación y elaboración?

R - Hace un par de años caí en la cuenta que en 2021 se iba a cumplir el centenario del nacimiento de Berlanga. Siempre me pareció un personaje muy atractivo y fascinante, me gustaba mucho su cine. Nunca llegué a conocerle personalmente y me planteé que sería interesante escribir una biografía. Berlanga había escrito algunos libros de memorias, en colaboración con algunos compañeros, pero no existía una biografía clásica, de las que arrancan cuando nace un personaje y que termina cuando muere. Eso me animó a lanzarme al proyecto. He estado un par de años trabajando, viendo de nuevo toda su filmografía, leyendo mucho acerca de él y, sobre todo, entrevistando a una treintena de personas que conocieron o trabajaron con el director.

P - En el libro hay mucha minuciosidad y no está exenta la visión crítica. No es una hagiografía… ¿ha disfrutado del proceso?

R - Siempre tienes altibajos en la creación, pero he disfrutado mucho haciéndola. Me encanta el género de las biografías como lector y también como autor, no es la primera que publico. Con una biografía aprendes mucho: descubres a un personaje que, como el caso de Berlanga, es el hilo conductor de toda una época. Eso te obliga a documentarte sobre ese tiempo, el ambiente que se vivía entonces, y a plasmarlo.

Berlanga con parte del equipo de rodaje de la película 'La Vaquilla' COLECCIÓN GARCÍA BERLANGA

Las contradicciones del cineasta P - ¿Cambia la idea que tenía de Berlanga con respecto al que se encuentra al profundizar en su figura? R - Algo ha cambiado. Solo conocía su cine y lo que más me ha sorprendido han sido dos cosas. Por un lado, que era un tipo muy contradictorio. Se definía como un anarquista burgués, que es una contradicción en sí misma. También decía que era muy tímido, pero al mismo tiempo era muy sociable, hablador y parlanchín. Me ha sorprendido ese carácter contradictorio de Berlanga, de luces y sombras. Por otra parte, me ha sorprendido que la mayoría de argumentos de las películas de Berlanga, que a veces parecen muy exagerados, una caricatura, sainetes, etc., están basados mayoritariamente en hechos reales. Luis García Berlanga absorbía mucho la realidad que tenía alrededor, historias que le contaban o que él había visto, para escribir un guion y después filmarlo. “Absorbía la realidad a su alrededor para escribir un guion y filmarlo“ P - ¿Destacaría algunos momentos vitales de Berlanga como decisivos en su vida? De los que pueden marcar un punto de inflexión y que definen su trayectoria personal y profesional. Tal vez ese Don Quijote de Pabst que le empuja hacia el cine, su experiencia en la División Azul, conocer a Rafael Azcona… R - En la vida de cualquiera hay momentos de inflexión. En Berlanga hay varios. Por ejemplo, la familia de su madre tenía la mejor pastelería de la época en Valencia, Postre Martí. Berlanga aprendió a mirar a la gente y el paisaje desde el mostrador de la pastelería, un puesto de observación increíble para estudiar la psicología humana. Después, le marcó mucho tener que ir a la Guerra Civil Española, al frente de Teruel, siendo apenas un adolescente, y luego enrolarse en la División Azul y marchar a Rusia. Esto último lo hizo, en parte, para poder salvar a su padre que había sido condenado a muerte. La actriz Silvia Morgan conversa con el cineasta valenciano AGENCIA EFE Otro punto importante es cuando Berlanga decide estudiar cine en Madrid, ya con 26 años. Por supuesto, su encuentro con Rafael Azcona con quien firmó 10 guiones de otras tantas películas, también fue un momento clave. Destacaría incluso su amistad con toda la gente de la revista la Codorniz. Fue aprendiendo siempre: aunque tenía esa imagen de pasota, fue un lector apasionado, un tipo muy culto y muy gamberro a la vez. “La mayoría de sus películas han envejecido bien“ P- ¿Cree que, a diferencia de otros autores, su cine sigue vigente? R - Empecé a escribir la biografía preguntándome si, efectivamente, el cine de Berlanga seguía vigente y si había envejecido bien. La mayoría de sus películas siguen teniendo vigencia, al margen de que son un retrato imprescindible para conocer la España del siglo XX, la historia de tus padres o tus abuelos. Pero, además, han resistido bien el paso del tiempo películas como El Verdugo, La Escopeta Nacional, La Vaquilla, Todos a la cárcel… hablando de cosas y lugares muy concretos, pero reflejando problemas universales. Por ejemplo, El Verdugo, aparte de ser un alegato contra la pena de muerte, retrata la lucha por la vida de la gente humilde y, en el fondo, la de cosas que tenemos que hacer y cómo tenemos que vender nuestra alma para conseguir un piso de protección oficial. Es la lucha de un individuo que es incapaz de matar una mosca, que se ve obligado a ser verdugo para poder acceder a un piso. Si eso no es actual… Pepe Isbert (izquierda) y Nino Manfredi en una secuencia de la película 'El Verdugo' A. DIGES / AGENCIA EFE

Berlanga y su relación con Valencia P - ¿Cómo era el vínculo de Berlanga con Valencia? ¿Se le puede considerar un icono al mismo nivel que Blasco Ibáñez o Sorolla? R - Sin duda. Me parece que Berlanga, desde la perspectiva de Valencia, está a la altura de Blasco, de Sorolla o de Benlliure. Es uno de los grandes artistas españoles del siglo XX y, por tanto, valenciano. Además, nunca perdió la vinculación con Valencia. Su familia y buena parte de sus amigos siguieron viviendo aquí. Fue profeta en su tierra. En una ciudad o una Comunidad en la que somos muy cainitas, de blancos y negros, Berlanga es uno de los personajes más queridos y admirados. De hecho, en los últimos años de su vida, vino con mucha frecuencia, fue requerido para homenajes, para rodar en Valencia, para hacer teatro, recibió varios premios… es quizá, uno de los valencianos que suscitó un consenso más grande y que fue más querido en nuestra tierra. "Es uno de los personajes más queridos y admirados en Valencia" P - Y en este sentido… ¿hay que ser valenciano para entender mejor a Berlanga? R - Es un reproche que se le hace en ocasiones. Hay algunas películas que, el propio Berlanga lo reconoció, no se entendían bien fuera de un ambiente concreto. Pienso, sobre todo, en Moros y cristianos, una película de 1987, o también otras. En cualquier caso, Berlanga aplica una mirada de sainete, de esperpento sobre la realidad. Hace una caricatura. En esa medida, quizá, un valenciano o un mediterráneo es más proclive a exagerar algunos rasgos. Pero yo creo que el cine de Berlanga es muy visto y apreciado en España y también en el extranjero, a pesar de que sus películas eran muy difíciles de subtitular al ser muy corales, ese tipo de cine en el que hablan todos a la vez. "Sus películas, al ser muy corales, eran difíciles de subtitular" Berlanga fue premiado en varios festivales de cine europeo en los años 60, Plácido fue candidata a los Oscar en 1962, su cine se estrenó en muchos países europeos e incluso en Estado Unidos. Prueba de ello es la exposición que hay ahora en el MuVIM con carteles de estrenos de Berlanga que van desde los países nórdicos a Yugoslavia, o desde Francia a Italia. Su único hándicap para haber tenido más proyección, como te decía, es la dificultad para subtitular sus películas o incluso para doblarlas. Pero cualquier buen aficionado al cine europeo conoce perfectamente la obra de Berlanga. Berlanga, José Sazatornil 'Saza' y José Luis López Vázquez, en el rodaje de 'La Escopeta Nacional'