Berlanga a través del objetivo del Flaco

Berlanga por El Flaco. Fotografías de José García Poveda en València es una nueva propuesta del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernindad (MuVIM) dentro de los actos del centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, que arrancan el 12 de junio.

En esta ocasión, la mirada del fotógrafo es la que predomina en una selección de 80 imágenes de Berlanga en Valencia. “Cuando oí hablar del año Berlanga y del centenario, recordé que tenía muchas fotos del personaje”, reconoce García Poveda. “Estaba preparando una exposición anterior, La Valencia del Flaco, empecé a encontrar fotos de Berlanga y ya entonces se me ocurrió. He disfrutado haciendo esto, con algo de tristeza porque ya no está”.

“Es una declaración de amistad intensa hacia el cineasta“

“Es una declaración de amistad intensa hacia el cineasta, surgida de los recuerdos de un fotógrafo que compartió con él momentos claramente imborrables y donde los sentimientos se convierten en fotografías”, profundiza Rafael Company, director del MuVIM.

José García Poveda, El Flaco, conoció a Luis García Berlanga en los años 80 en Valencia BIEL ALIÑO / AGENCIA EFE