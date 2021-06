El rector de la UC afirma que la institución debe formar a sus alumnos técnicamente y como protagonistas del futuro

La Universidad de Cantabria (UC) debe propiciar un futuro mejor para la región formando a sus estudiantes técnicamente y como personas críticas, que asuman un papel protagonista en las próximas décadas. Lo ha dicho su rector, Angel Pazos, en el programa Encuentros de RNE. Pazos atribuye a la perseverancia durante muchos años el reconocido éxito de la UC en investigación, con ocho facultades en la élite del prestigioso ranking de Shanghái, y el primer lugar a nivel nacional según la clasificación elaborada en este ámbito por la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

La UC tiene que jugar un papel decisivo en la recuperación tras la pandemia. Su rector, Angel Pazos, asume que debe formar a los estudiantes en una doble vertiente para ello. “La forma que tenemos de contribuir a que Cantabria vaya mejor es que la universidad cumpla el doble papel de formar a los alumnos muy bien técnicamente, para que puedan conseguir enseguida empleo, y formarlos también desde el punto de vista de crear ciudadanos críticos. Los chicos y chicas que yo tengo en las aulas son los que van a gobernar Cantabria dentro de 20 años. Por ello, hay que forrmarlos bien como médicos, ingenieros, médicos, filósofos o profesionales de la marina civil, y por otro como hombres y mujeres pensantes, críticos y responsables”.

La institución cántabra acumula reconocimientos en el ámbito de la investigación. Número 44 por su tamaño, es la primera a nivel nacional en esta materia según la Fundación Conocimiento y Desarrollo, y ocho de sus facultades están en la élite del prestigioso ranking de Shanghái por especialidades. “Cuando se va área a área, en las que tenemos presencia, hay siete u ocho en lo que el propio Shanghái considera la élite, y este año, en el caso de la física, lo que valora como la “superélite”. Creo que es muy buena noticia”, afirma satisfecho Angel Pazos,”porque demuestra que lo hemos hecho bien durante muchos años en investigación. No digo ya este equipo gestor, sino los anteriores, y los investigadores e investigadoras, y quienes gestionan la investigación en los servicios. Cuando perseveras en una línea durante 30 años, acabas consiguiendo un activo muy importante”.

“España tiene que ser una potencia investigadora”

Insiste en que España debe invertir mucho más en esta materia, “porque existe una anomalía, y es que España no puede ser la octava o la novena potencia mundial, y estar tan lejos en el porcentaje dedicado a investigación y desarrollo de los países europeos. Lo estamos viendo ahora, en estos días en que estamos pendientes de cuándo nos toca vacunarno… Eso viene de un gran esfuerzo investigador, y España tiene que ser una potencia investigadora”.

Hablando de financiación, Angel Pazos plantea que el nuevo contrato programa con el cual el Gobierno Regional financia a la institución, contemple aportaciones por objetivos. “Soy el primero en revivindicar que esa financiación dependa de rendir cuentas y alcanzar objetivos. Una vez asegurada la financiación basal de la universidad, que esa debe estar cubierta, a mí no me asustas que me digan tendrás más dinero en tal programa si alcanzar este o aquel objetivo. Creo que eso debe ser así. Objetivos de labor investigadora, de mayor acercamiento a empresas, o mayor nivel de internacionalización, por ejemplo”.



El rector de la UC celebra que el curso que concluye haya transcurrido sin grandes interferencias a causa la pandemia, más allá de la formación mixta presencial y a distancia, y confía en poder recuperar la normalidad en el segundo cuatrimestre del próximo curso académico.