Menos de un mes para regularizar la residencia en Reino Unido: 320.000 españoles ya la tienen

El alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, pidió este martes que se extendiera el plazo del 30 de junio, ya que todavía hay 100.000 personas en Londres a las que todavía no se les ha confirmado su permiso de residencia.

Además, Khan ha advertido de que si no se amplía la fecha límite se corre el riesgo de que “se repitan las injusticias que enfrenta la generación Windrush”, refiriéndose a los inmigrantes procedentes de las colonias británicas caribeñas que llegaron a Reino Unido entre 1948 y 1971, fecha en la que el Gobierno británico les concedió un permiso indefinido para permanecer en el país.

Sin embargo, miles de ellos eran niños que habían viajado con el pasaporte de sus padres y no pudieron demostrar que tenían derecho a vivir en Reino Unido. En 2018, se reveló que muchas de estas personas perdieron sus trabajos y viviendas y, además, se les había negado el acceso a atención médica.

“We know thousands of European citizens are still without confirmed Settled or pre-Settled status in the UK. The Govt must change course and extend the 30 June deadline or risk a repeat of the injustices faced by the Windrush generation.



