Saen ao mar os primeiros barcos coa tripulaciónn vacinada

Galicia, con 20.000 persoas inscrita no réxime especial do mar, é a comunidade española con máis mariñeiros. Estes días moitos barcos inician marea con toda a súa tripulación vacinada.

“Estamos quince homes toda a semana xuntos dentro do barco nun sitio moi reducido“

“Estamos quince homes toda a semana xuntos dentro do barco nun sitio moi reducido. É un risco moi grande. No barco xa tivemos todos o coronavirus. Isto chega un pouco tarde, porque todos os compañeiros do Pais Vasco e Asturias levan tempo vacinados”. Son palabras de Antonio Costa, un dos tripulantes do “Sempre Galaico”, un barco de cerco que traballa esta semana no Cantábrico, na campaña do bocarte.

Coma eles ducia de mariñeiros reciben cita estes días para se vacinaren nos seus hospitais de referencia coa monodose de Janssen.

Máis tranquilos coa vacina, ante unha marea de catro meses Luis Franco é outro dos mariñeiros citados no Hospital Montecelo de Pontevedra antes de viaxar a Costa de Marfil para embarcar nun atuneiro. “Botei un mes na casa e agora marcho catro meses. Coa vacina imos máis tranquilos”, afirma. “Aquí atópaste mal e vas ao hospital, pero en alta mar estás a catro días dun centro hospitalario e igual non chegas“

Dos tres mil galegos que traballan en mercantes ou barcos de altura e gran altura moitos saben o que é convivir coa covid a bordo. É o caso do “Argos Pereira”, que regresou hai pouco das Malvinas. Estivo aillado varios días en Montevideo tras un gromo de covid que afectou a parte dos seus 52 tripulantes. “Aquí atópaste mal e vas ao hospital, pero en alta mar estás a catro días dun centro hospitalario e igual non chegas. É unha tensión enorme para os oficiais que están a cargo, porque non saben unha tos que pode desencadear”, di Cristian Monroy, responsable de persoal da Armadora Pereira.