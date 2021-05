Una serie y dos cortometrajes que demuestran el altísimo nivel de la animación española

Los Premios Quirino de la animación iberoamericana han vuelto a demostrar el altísimo nivel de nuestros creadores de dibujos animados y por eso hemos querido hablar con tres de los finalistas de esta edición: Javier Galán (codirector de la serie Yo, Elvis Riboldi), Alberto Vázquez (director de Homeless Home) y José Pratts (codirector de Umbrellas). Curiosamente los tres son coporducciones con Francia.

'Yo, Elvis Riboldi'

Cartel de 'Yo, Elvis Riboldi'

Nominada a mejor serie de animación Yo, Elvis Riboldi (Javier Galán y Raphaël Laarque) adapta el exitoso cómic del mismo título de Bono Bidari (seudónimo tras el que se esconde un grupo de los exitosos guionistas creadores de Los Lunnis: Jaume Copons, Daniel Cerdà y Ramon Cabrera, junto al ilustrador Òscar Julve, autor de las hormigas de El hormiguero). El protagonistas es un niño de 12 años hiperactivo, inquieto y aventurero.

Pero el provenir de un famoso cómic no garntizaba el éxito de la serie como nos comenta su codirector, Javier Galán:: “El éxito del cómic nos vino muy bien para hacer la serie -confiesa Javier-. Lo curioso es que la idea parte del día en que despidieron a mi jefa fulminantemente de la compañía en la que trabajábamos y mientras recogíamos nuestros trastos encontramos un ejemplar de Yo, Elvis Riboldi. Nos llamó la atención y vimos que tenía una dedicatoria que decía: “A quién pueda interesar”. Así que nos dijimos “pues igual nos interesa para una serie de animación” y nos pusimos en contacto con ellos”.

'Yo, Elvis Riboldi'

“Por aquel entonces -continúa-, todavía no se habían publicado los 11 libros de los que consta y no era el bombazo que terminó siendo. Por lo que nos vino muy bien que hubiera una novela gráfica. Pero la serie no se levantó gracias al enorme éxito de los libros, porque todavía no se había producido”.

Pero… ¿En qué se diferencia Elvis de los innumerables niños traviesos del cómic y la animación? “Parte de lo que tiene de especial Elvis se quedó lamentablemente en el camino –asegura Javier-, porque en los primeros cómics Elvis es un niño diagnosticado con hiperactividad. Y eso, que creíamos que podía ser un plus, acabó siendo un hándicap por tratar desde el humor una cuestión delicada para algunos espectadores”.

“Aun así, lo que creo que hemos conseguido es hablar a los niños con un idioma actual y que entienden. Por eso nuestros referentes a la hora de hacer Elvis no eran series de animación para niños sino otros más locos y descacharrantes, como las películas de Will Ferrer con Adam McKay, cosas así de tronadas. Domesticándolas y adaptándolas a un lenguaje para los niños. Creo que ese tipo de cosas marcan la diferencia respecto al grueso de las series de animación con niños traviesos”.

“De hecho yo no calificaría a Elvis como un niño travieso -asegura-., porque Elvis no es travieso ni hace cosas con maldad. Lo que pasa es que las cosas le salen como le salen”.

Javier Galán tiene un niño de 9 años que: “Es el fan número uno de Elvis. Imagínate que empezamos el proyecto cuando él tenía cinco años y le llevaba el material a casa y le decía “vas a ser el primer niño en todo el mundo en ver esto. ¿Qué te parece?”, por lo que él fue el primer fan de los dibujos de Elvis y para mí fue un banco de pruebas maravilloso. Porque iba dirigido a niños como él. Sabía dibujar a Elvis antes de que emitieran el primer capítulo. También tengo una niña que me dice que le gusta, pero porque soy su padre, porque no salen unicornios ni hay purpurina”.

Preguntamos a Javier cómo empezaron a mover el proyecto: “Fue como un cuento de hadas. Fuimos a Annecy sin saber a dónde íbamos y nos encontramos un concurso de proyectos. Con lo cual, nos presentamos y nos dieron un premio. La respuesta fue muy positiva también en Cartoon Forum, donde tuvimos una competencia muy dura porque nuestra presentación coincidió con la de la serie Ernest & Célestine. Pero aun así, Disney y Cartoon Network se interesaron por nosotros. Estábamos en una nube”.

La serie destaca por la fidelidad al aspecto visual del cómic, algo que es muy difícil de conseguir, según Javier: “Es tremendamente complicado, porque no todo vale y nuestro presupuesto era limitado. Además, el cómic tiene un estilo muy fresco en el que las proporciones de los personajes varían constantemente, buscando la expresividad, algo que no podíamos hacer en animación. Nuestra principal preocupación era no perder esa frescura, lo que no ha sido fácil. Pero lo que perdimos en frescura lo ganamos en eficacia”.

“También tuvimos que ampliar el universo de los libros, que era limitado –añade-. Necesitábamos expandir ese universo, añadir más personajes. Y nos ha maravillado que algunos de esos personajes que hemos añadido en la serie sonde los que han tenido una respuesta más positiva”.

En cuanto al futuro de la serie, Javier nos comenta que: “Estamos intentando levantar una segunda temporada. Si no lo consiguiéramos, personalmente lo consideraría un fracaso. Estamos ahí y queremos perpetuar ese éxito. Ahora estamos buscando financiación y queremos dar continuidad al universo de Elvis y ampliarlo. Y sobre todo aplicar todo lo que hemos aprendido durante la primera temporada, para que la segunda sea mucho mejor”.