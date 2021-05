Machismo en política: hablan los diputados

El orden de los factores a veces es importante. Primero hablaron ellas, las diputadas, y ahora son ellos, sus compañeros dentro del Congreso de los Diputados, quienes responden a varias preguntas que se derivan de una misma cuestión inicial: ¿todavía hay machismo en la política española?

Sus respuestas llegaron antes de que se publicara la primera parte del reportaje, al que se invitó a participar a las diputadas de todos los partidos que tienen representación femenina en la Cámara Baja desde el inicio de la XIV Legislatura. Fue, precisamente, durante la fase de grabación de esas entrevistas cuando RTVE.es vio con claridad que no basta únicamente con preguntarle a quienes pueden sufrir o sufren el machismo de manera más directa, sino también a quienes lo pueden perpetuar o combatir desde una situación de privilegio histórico.

Es por eso que, una vez conocida la valoración de las diputadas de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, JuntsxCat, PNV, EH Bildu, Más País, la CUP, CC y Cs, comenzó la segunda etapa del proyecto, en el que han participado diputados de los mismos partidos, con la excepción de ERC (por motivos de agenda). Vox, por su parte, no solo rechazó la invitación sino que además decidió no autorizar la emisión de la entrevista que se había realizado previamente a la diputada Patricia Rueda.

El único diputado que responde con una puntualización previa es Guillermo Díaz (Cs): “Depende de la perspectiva . Yo, por ejemplo, lo he visto en el trato a mujeres políticas por parte de usuarios de las redes sociales, por ejemplo. Se utilizan insultos contra mujeres políticas en activo de toda ideología que no se utilizarían contra los hombres. En cambio, dentro de las formaciones, aquí en el Congreso, normalmente no he visto actitudes de ese tipo”.

Al diputado de JuntsxCat, que solo lleva en el Congreso dos meses, no le constan, dice, episodios machistas, pero no tiene “ninguna duda” de que han podido producirse: “Sin duda, en algunos mundos de la política española debe de haber aún desgraciadamente machismo ”.

Los casos concretos

Desde las generalidades, la entrevista vira hacia los casos más concretos, y hay varios diputados que aseguran no haber presenciado ninguna situación, actitud o comentario machista en el ámbito de la política:

“No, yo en mi caso, en mi entorno jamás he tenido ningún episodio, la verdad, que no quiere decir que no los haya, pero he tenido la suerte de no presenciarlos”, responde Castellón (PP); “Personalmente no he vivido ni he visto una situación de discriminación por razón de género”, señala Pagès (Junts), “No he visto ninguna situación de este tipo”, dice Díaz (Cs); “Yo no los he vivido, pero sí que comentándolo con compañeras mías, pues sienten, identifican esta diferencia de trato”, comenta Botran (CUP).

Agirretxea (PNV) sí los ha presenciado e, incluso, considera que algunos grupos políticos “lo han llevado a gala”, pero cree que no es algo “excesivo”, mientras que otros diputados sí se refieren al machismo como algo que forma parte de la cotidianidad dentro de la política.

“Sí, claro que los he presenciado, yo diría que los presenciamos a diario, los presenciamos cotidianamente. Quien diga que no es, o bien porque está mintiendo o se miente, o bien porque no es consciente, porque no mira bien. A veces para darse cuenta de que están sucediendo situaciones injustas, uno tiene que aprender a mirar más allá de sus propios privilegios, porque cuando a uno no le afectan, cuesta más verlo”, recalca Errejón (Más País).

“Levantar más la voz, acaparar los turnos de palabra, tener más en cuenta lo que se dice si lo dice un hombre...“

En su percepción coincide con Simancas (PSOE), Rodríguez (UP) y Matute (EH Bildu), quienes ponen varios ejemplos que se corresponden con varias de las formas de machismo descritas previamente por las diputadas, como las referencias a su físico o a su vestimenta, las alusiones a su vida personal a la hora de criticarlas o el acoso en redes sociales.

"Ocurre cuando una mujer ocupa la tribuna, hace un discurso, una intervención, manifiesta una posición y en redes sociales se le critica por su jersey, por su vestimenta, por su pelo, por su presencia física. Es algo que a mí no me ha ocurrido nunca (...) Oiga, opine usted sobre lo que acaba de decir, pero no descalifique usted a un dirigente político por su vestimenta, porque eso solo se hace con las mujeres y eso se llama machismo. Se llama misoginia, eso se llama atraso, se llama paletos, se llama catetez y es algo que hay que superar”, recalca Simancas (PSOE),.

Este último y también Rodríguez (UP) también apuntan a la decisión de algunos representantes de Vox de dirigirse a algunas mujeres en masculino, como ocurrió con las presidentas del Congreso y el Senado.

“Usan el lenguaje con la intención clara de ofender, de humillar y de invisibilizar el papel institucional de las mujeres", opina Rodríguez (UP), quien considera que hay otras situaciones que son cotidianas: "Levantar más la voz, acaparar los turnos de palabra, tener más en cuenta lo que se dice si lo dice un hombre que si lo dice una mujer".