El machismo es una lacra transversal y, como tal, ensarta a la sociedad de arriba abajo: está en las casas y en las calles, pero también en las instituciones y en la política. Esto último lo ratifican diez diputadas vinculadas a distintos partidos en una conversación con RTVE.es en la que describen situaciones negativas que han sufrido o que sufren por el hecho de ser mujeres.

Agrupamos las vivencias que relatan en estas cinco formas de machismo:

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se refiere a eso último y asegura que es “absolutamente asqueroso”: “Siempre, siempre son connotaciones sexuales, de que te den por no sé dónde, que te fo…, que te violen , zorra, fulana, y no digo más palabras... Y es una cosa terrible”.

Montero, tras las acusaciones del PP sobre "compartir vida con un machista": "Me meto en la cama con quién me da la gana"

Machismo que intenta empequeñecer

“Muchísimas veces veo imágenes, escucho comentarios, veo corrillos, aspectos que son, eso, esa de cultura que todavía impregna muchas mentes y que inconscientemente se tienen actuaciones que deberíamos mejorar y deberíamos corregir. (...) Recientemente, un diputado a una ministra le dijo que hacían carrera si se agarraban a la coleta de un líder”, señala Gorospe (PNV), mencionando un claro ejemplo de esa forma de machismo que intenta restar méritos y valía a la mujer.

Prohens (PP) se ha referido también a una ocasión en la que un diputado de otro grupo cargó contra la portavoz ‘popular’ en el Congreso, Cuca Gamarra, desde el plano personal y menospreciándola: “Hizo comentarios sobre su nombre, quien era, de dónde venía, no fue un chascarillo, sino toda una intervención de puro machismo contra mi portavoz"

“Nos llamó de todo, nos dijo que éramos floreros“

Muñoz (Unidas Podemos) recuerda que el caso más explícito fue cuando, en una réplica al discurso que ella y otras tres compañeras habían pronunciado, el líder de Vox, Santiago Abascal las criticó de ese modo despectivo y machista: “Nos llamó de todo, nos dijo que éramos floreros”.

“No solamente algo que pueda resultar peyorativo, sino que algo que pueda resultar halagador es molesto para las mujeres. Yo tengo compañeras que salen a hablar en la tribuna del Congreso de los Diputados y lo que le dicen los compañeros de su bancada, no estoy diciendo que sea socialista, sino que es algo común y general, no le dicen qué buena intervención has hecho, qué bien has defendido los argumentos, qué orgullosos estamos de ti, sino que lo que le dicen es ‘qué guapa estabas hoy’. Bueno, pues eso también es inaceptable”, recalca Lastra (PSOE).