Pere Aragonès ha tomado posesión de su cargo como 132º president de Cataluña este lunes en un acto institucional en el Palau de la Generalitat, desde donde se ha comprometido "a hacer inevitable la amnistía y la autodeterminación" y a impulsar la transformación "social, ecologista, feminista y democrática que Cataluña necesita".

En su primer discurso desde el Pati dels Tarongers, Aragonès, que fue investido el pasado viernes gracias a los votos a favor de ERC, Junts y la CUP, ha asegurado que desde la Presidencia luchará por "la justicia social y la libertad nacional", dos luchas que considera "indisociables". "Asumo esta responsabilidad teniendo muy presente el peso de la historia", ha añadido.

El nuevo president catalán ha reconocido que el reto que se proponen es "mayúsculo" e "inmenso". "Somos plenamente conscientes de las dificultades que debemos superar, empezando por una crisis social y económica que nos ahoga, que pone en riesgo la cohesión del país y que acentúa las desigualdades que dividen la sociedad", ha expresado.

Es por ello que ha afirmado que "toca arremangarse sin miedo a sufrir rasguños" con el objetivo de "superar las sacudidas que encontramos por el camino".

Ha sido Torra precisamente quien le ha entregado el tradicional medallón que distingue a los presidentes de la Generalitat tras la interpretación de la canción Estimar-te com la terra del grupo Ginestà.

Vox, Cs y PP no asisten al acto

Al acto, que por motivos de la pandemia ha tenido aforo limitado a 40 personas, han acudido la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el líder de ERC, Oriol Junqueras, con un permiso penitenciario, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, acompañado de la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, entre otros. Aragonès también ha estado acompañado por su esposa, Janina Juli, y su hija Clàudia, de dos años.

Quienes no han hecho acto de presencia han sido los representantes de Vox, Ciudadanos ni del PPC. Los 'populares' han explicado que "el mantenimiento de la apuesta rupturista" del nuevo Govern es la razón por la que ni su líder, Alejandro Fernández, ni ningún otro dirigente de la formación conservadora iría mientras que desde Vox no han especificado los motivos y se han limitado a indicar que no acudirían.

La formación liderada por Ignacio Garriga en Cataluña ya se postuló el pasado viernes como "principal oposición en la Cámara, en los tribunales y en las calles frente a la reactivación del golpe de Estado" en la región.

“Hoy será la toma de posesión de un president que se ha comprometido con la confrontación para "forzar" al Estado a asumir los chantajes separatistas.



Anuncio que @CiutadansCs no participará de una ceremonia que será el pistoletazo de salida a un nuevo golpe contra la democracia.“ — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) May 24, 2021

En el caso de Ciudadanos, su líder Carlos Carrizosa ha asegurado en Twitter que la toma de posesión de Aragonès será "el pistoletazo de salida a un nuevo golpe contra la democracia" y ha censurado que el ahora presidente electo se haya "comprometido con la confrontación para 'forzar' al Estado a asumir los chantajes separatistas".