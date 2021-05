Si cada asesinato machista representa un fallo del sistema, como coinciden en señalar algunos expertos en violencia de género, solo la semana pasada se produjeron seis. Para cinco mujeres y el hijo de una de ellas, las instituciones no lograron llegar a tiempo, lo que hace aún más profunda la herida social y más necesaria una revisión urgente de los protocolos vigentes.

A esto último se ha comprometido en las últimas horas el Ministerio de Igualdad, que impulsó el pasado viernes un plan para diagnosticar lo que puede estar fallando en la protección a las víctimas de violencia machista y mejorar los instrumentos que están en marcha. Mientras tanto, un primer análisis sobre la semana negra que acaba de vivir España apunta a la posibilidad de que las circunstancias sociales tras la caída de restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID-19 haya influido en el repunte de crímenes.

Así lo ha expresado este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, y también la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, si bien precisa que será necesario esperar a que acabe el año para elaborar una estadística detallada.

“Sin perjuicio de que requiere un estudio mucho más detenido y profundo, desde luego estamos ante una escalada que podría deberse al fin de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria (…) Entendemos que la vuelta a la normalidad de la vida cotidiana, después de esta crisis sanitaria, puede estar incrementando el miedo del maltratador a perder el control sobre sus víctimas”, explica a RTVE Carmona, que recalca que “todos los asesinatos son fallos del sistema, tanto si ha habido denuncia previa como si no la había”.

Revisar el sistema de detección: ¿implicar a la Sanidad?

Concretamente, entre el 17 y el 23 de mayo se han contabilizado seis asesinatos por esta lacra: cinco mujeres y un menor de 7 años. Estos casos dejan, además, seis huérfanos menores de edad.

Las dramáticas cifras llevaron a la ministra de Igualdad a convocar una reunión de urgencia el pasado viernes con los agentes implicados en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de detectar los posibles fallos existentes en materia de prevención y atención a estas víctimas, y mejorar los instrumentos vigentes. Esto último lo ven necesario también los expertos consultados.

“Estamos cansadas ya de decir palabras de condena, de decir palabras de ‘basta ya’, de ‘no podemos más. Esto ha de sentirlo toda la sociedad y con más responsabilidad desde luego que la tienen, el poder político y el poder judicial”, señala Altamira, quien dice que “evidentemente” han “fallado” los mecanismos existentes para evitar estos asesinatos machistas.

“Hemos de ser capaces de dar esa confianza para denunciar y de valorar el riesgo que padecen“

“Primero, porque no han sido capaces de dar confianza para denunciar, porque de todas las mujeres asesinadas este año, ni tan siquiera ni tan siquiera el 20 % habían denunciado. Hemos de ser capaces de dar esa confianza para denunciar y si denuncian y piden protección tenemos la obligación de valorar adecuadamente el riesgo que padecen y la obligación de proteger a esas mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Y cuando eso no ocurra tenemos obligación de pedir responsabilidades, pero incluso personales porque existen”, opina Altamira.

Lorente afirma que conseguir que las víctimas denunciaran sería “lo ideal”, pero ve poco ajustado a la realidad que esto se produzca de manera generalizada porque, dice, hay infinidad de mujeres que están “atrapadas” en una “normalidad” machista que les impide considerar que lo que sufren es algo grave.

En este sentido, lo que este médico forense propone es poner el foco en la detección a través de la línea sanitaria.

“Donde están estas mujeres es en las consultas sanitarias, no están ni van a estar en los juzgados. Por mucho que queramos que todas denuncien, no va a ocurrir (...) la clave está en la linea sanitaria”, explica Lorente, que señala que las mujeres que sufren violencia machista están en las consultas médicas en un 20 % más que quienes no la padecen.

Su propuesta pasa por implementar una estrategia de “cribado universal” a través de la que, sistemáticamente, se le pregunte a cada mujer que acuda a consulta por su situación de pareja. No basta solo con preguntar, precisa; este proceso debe enfocarse tanto en la la detección como en la atención y en la asistencia.