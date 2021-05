Agentes de la Policía Judicial investigan la muerte de una mujer de unos 28 años de edad y un menor de siete, posiblemente un hijo, en la localidad mallorquina de Sa Pobla, en lo que podría ser un nuevo caso de violencia de género

Los cuerpos de los dos, que son extranjeros, han sido encontrados sobre las 17:30 horas de este lunes en su domicilio con síntomas visibles de violencia. Un familiar ha acudido poco antes a casa de la mujer y, al no abrir la puerta, ha acudido a la Policía Local del municipio, cuyos agentes han entrado en el domicilio y han hallado a los dos sin vida.

Se investiga si la muerte de esta mujer y del menor se trata de un caso de violencia machista y cuándo se ha materializado el asesinato, si este lunes o incluyo el domingo. Además, se está investigando si hay denuncias contra su expareja, quien ha llamado por teléfono por iniciativa propia a la Guardia Civil para entregarse. Las fuerzas de seguridad habían puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizarle.

No obstante, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ya ha catalogado el suceso como asesinato machista y ha expresado su "rabia y tristeza" en su cuenta de Twitter. "Perdemos una mujer y su hijo. No lo podemos permitir, nadie puede ser indiferente ante esto. Juntos, juntas, tenemos que acabar ya con esta barbarie. Un abrazo a su familia y amistades", ha escrito. Desde el Govern han comunicado, asimismo, que se personarán como acusación particular.

El presidente del Parlament balear, Vicenç Thomàs, ha publicado otro mensaje en que afirma que la sociedad no se puede permitir esta "lacra", por lo que hay que continuar trabajando "activamente" contra la violencia de género, al tiempo que ha mostrado su pesar y afecto a familiares y amigos de esta madre y su hijo.

De confirmarse, sería el primer asesinato por violencia machista de este año 2021 en Baleares. La joven asesinada se convertiría en la víctima número 1.088 en todo el Estado desde el año 2003.