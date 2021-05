El Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha condenado la "inadmisible" decisión de Bielorrusia de forzar el aterrizaje en Minsk de un vuelo entre Atenas (Grecia) y Vilna (Lituania) para detener a un periodista bielorruso.

"Seguimos atentamente lo que ha pasado con el vuelo de Ryanair entre Atenas y Vilna, forzado a aterrizar en Minsk por una supuesta amenaza de seguridad. Es absolutamente inadmisible", ha publicado Borrell en Twitter, al tiempo que ha advertido de que consideran al Gobierno bielorruso "responsable de la seguridad de todos los pasajeros del avión". "Todos los pasajeros deben poder continuar con su viaje de inmediato", ha subrayado.

