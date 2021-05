La Unión Europea ha expresado este martes su "apoyo y solidaridad con España", dejando claro que "las fronteras españolas son fronteras europeas", y ha solicitado a Marruecos que respete sus compromisos y combata la inmigración irregular, tras la llegada de miles de personas a Ceuta en las últimas horas desde territorio marroquí.

"La cooperación, la confianza y los compromisos compartidos deberían ser los principios de una relación fuerte entre la UE y Marruecos", ha escrito el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta oficial en Twitter.

Michel, que se encuentra en París para participar en una cumbre internacional para buscar soluciones a la crisis de financiación en África, ha podido conversar por teléfono a lo largo de la mañana directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar lo ocurrido en Ceuta y mostrar la "solidaridad" de la UE.

“Todo nuestro apoyo y solidaridad con España @sanchezcastejon



Las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea.



Cooperation, trust and shared commitments should be the principles of a strong relation between the European Union and Morocco.“