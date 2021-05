"La legislación no es clara en la limitación de derechos fundamentales"

El panorama legislativo no es claro en la aplicación de limitaciones de derechos fundamentales. Lo ha asegurado en el programa Encuentros de RNE el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, que justifica así las diferencias de criterio de distintos tribunales en diferentes comunidades autónomas. López del Moral confirma que no ha habido ningún contacto con el Gobierno de Cantabria para valorar posibles medidas a adoptar por el Ejecutivo. En otro órden, atribuye a una excesiva polarización política la falta de acuerdo para renovar los órganos de gobierno de los jueces.

Entrevista completa:

22.30 min Encuentros. Con J.Luis López del Moral Escuchar ahora

La legislación respecto a la limitación de la movilidad no es clara. José Luis López del Moral considera jurídicamente fundamentadas las discrepancias de diferentes tribunales. “Si tenemos una cobertura legal tan clara para, por ejemplo, limitar la movilidad, ¿para qué hemos estado con un estado de alarma?. He leído todas las resoluciones dictadas, y tanto las que han tomado una decisión como la opuesta están perfectamente razonadas y tienen su sustento. Cuando existe esa discrepancia es evidente que la legislación no es clara, y por tanto no todos los jueces están de acuerdo en que con la legislación existente se pueda limitar un derecho fundamental”.

“Está el derecho a la salud , y por otro lado la situación de colectivos que lo están pasando muy mal, pero el Tribunal hace lo que tiene que hacer“

El sector hostelero ha presentado hasta cinco recursos contra las restricciones dictadas por el Gobierno Regional. Todos ellos han sido desestimados, atendiendo al derecho a la salud. El presidente del TSJC considera que “las resoluciones me parecen de una gran calidad, están perfectamente razonadas y se asumen los criterios que se asumen con una gran responsabilidad. Está el derecho a la salud de los ciudadanos, y por otro la situación de algunos colectivos que lo están pasando muy mal. No es agradable para nadie, pero el Tribunal hace lo que tiene que hacer, con el coste de insatisfacción que supone que, como digo, hay colectivos que están pasando por una situación muy difícil”.

Tras la crisis sanitaria se intuye desde ámbitos próximos a la judicatura que podría producirse una avalancha de litigios de diversa índole. López del Moral señala que por el momento no se ha producido. “Estamos preparados, con los medios de que disponemos a través de refuerzos. De momento no se ha apreciado un incremento notable de litigios, pero no nos sorprendería que esas previsiones se hicieran realidad”.